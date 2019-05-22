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Байкал
23.05.2019

«Праздник чистоты» на Байкале стартовал с побережья Малого моря

Ольхонский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Малом Море в Ольхонском районе 23 мая стартовала волонтёрская акция «Праздник чистоты». Об этом сообщают организаторы.

В течение трёх дней активистам предстоит привести в порядок мыс Улирба, побережье Куркутского залива, частично побережье до Зуун-Хугуна, береговую линию Хужир-Нугайского залива. Это первая из запланированных в 2019 году акций «Праздника чистоты».

Как рассказа организатор акции, руководитель Иркутской региональной экологической общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николаева, 22 мая из Иркутска приехали 85 волонтёров. Они разместились на турбазах «Куянда» в районе Бугульдейки, «Байкальский ветер» (Шида) и «Чайка» (Куркуты). В волонтерский корпус вошли студенты ИрГУПСа, учащиеся Высшей народной школы, добровольцы из Ангарска. Свои команды собрали «Экорфонд», ООО «Рулинк» и общественная организация дайверов «Глубина Ответственности».

Второй год активисты «Праздника чистоты» приезжают на уборку побережья Малого моря и впервые работы пройдут с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

– В прошлом году мы почистили побережье Хужир-Нугайского залива и залива Шида, полностью убрана свалка в местности Бурун Хал. В итоге было вывезено несколько машин с мусором. Мы по-прежнему занимаемся селективным (раздельным) сбором мусора и очень надеемся, что к нам присоединятся как можно больше местных жителей, – отметила Надежда Николаева.

Напомним, в 2019 году «Праздник чистоты» впервые пройдёт и в Слюдянском районе. Волонтёрам предстоит прибрать Шаманский мыс, местность Буровщина и пляж реки Бабха.

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