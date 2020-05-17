Прибайкальский нацпарк начал выдавать разрешения на посещение

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Прибайкальский национальный парк с 18 мая вновь начал выдавать разрешение на посещение особо охраняемых территорий.

Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья». Напомним, запрет на посещение нацпарка был введен с момента объявления режима самоизоляции в Иркутской области 31 марта. С 14 мая в регионе объявлен первый этап выхода из самоизоляции. В связи с этим руководство ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» приняло решение разрешить посещение маршрутов Прибайкальского национального парка.

Оформление и выдача разрешений на посещение нацпарка будет осуществляется в участковых лесничествах (адреса и контакты указаны здесь: https://baikal-1.ru/tourism/entrance-pass/ ). Так же документ можно оформить дистанционно, по электронной почте: для физ.лиц Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Электронная почта для юрлиц Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Выдача разрешений для посетителей будет сопровождаться информированием о методах профилактики распространения коронавирусной инфекции, необходимости соблюдения социальной дистанции в полтора метра во время прохождения маршрута, необходимости нахождения в палатке не более одного человека вне зависимости от технических характеристик палатки.

Перед выходом на маршрут будут проверять соблюдение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, со стороны посетителей: наличия у них средств индивидуальной защиты и отсутствия повышенной температуры тела.