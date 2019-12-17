Природные историко-культурные объекты Прибайкальского нацпарка получат паспорта

Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты «Заповедного Прибайкалья» занимаются подготовкой паспортов историко-культурных объектов, расположенных на территориях, подведомственных учреждению. Больше всего таких объектов находится в Прибайкальском национальном парке.

Как сообщает пресс-служба заповедника, паспортизация объектов идет с начала года. Сейчас сотрудники составили паспорта 22 объектов, среди которых – мыс Большой колокольный, утес Саган-Заба, гора Зундук и другие.

– Объекты природного и культурного наследия, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, должны находиться под государственной охраной. Чтобы четко обозначить границы, дать описание, продумать режим охраны и оценить такие объекты с научной точки зрения, мы занимаемся паспортизацией, – отметил заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по развитию Денис Банщиков.

Для составления паспорта сотрудники «Заповедного Прибайкалья» посещают каждый объект. Собранная информация также является основой для составления новых туристических маршрутов.

– Прежде всего, мы проходим к месту пешком, проверяем наличие троп, производим фотосъемку объекта, описываем его, заносим наиболее интересные точки в навигатор, чтобы в дальнейшем можно было пройти к месту, используя gps-данные, – сказал специалист отдела туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Андрей Таничев.

До конца года специалистам «Заповедного Прибайкалья» предстоит составить паспорта еще 18 природных и историко-культурных объектов. Большинство этих точек находится на острове Ольхон.