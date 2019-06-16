Природоохранная прокуратура: рыба на Байкале могла погибнуть из-за спирогиры

Бурятия, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Рыба на Байкале могла погибнуть из-за спирогиры. Предварительную версию со ссылкой на специалистов-ихтиологов озвучила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Как сообщает пресс-служба ведомства, после получения известий о массовой гибели байкальских эндемиков на место незамедлительно выехал природоохранный прокурор. К обследованию территории привлекли специалистов Северобайкальского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны АБТУ Росрыболовства, Северобайкальского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии и эксперта-ихтиолога Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИИРХиО» (ранее – Госрыбцентр).

– Согласно предварительной экспертной оценке ихтиолога, гибель рыб и раков наступила в результате их попадания в спирогирную среду у побережья Сеногда озера Байкал из-за сильных волн. Результаты обследования вместе с заключением эксперта-ихтиолога переданы в Северобайкальский межрайонный отдел контроля, надзора и рыбоохраны АБТУ Росрыболовства для определения ущерба и принятия мер в рамках компетенции, – отметили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Выяснение причин экологического происшествия находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Напомним, 12 июня на побережье озера Байкал зафиксировали гибель около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рачков гаммарусов. Их обнаружили в 8 км от Северобайкальска в бухте Губа Сеногда. В тот же день специалисты отобрали пробы воды, донных отложений и рыбы.