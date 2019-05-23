Приставы убедились, что строительство завода в Култуке прекращено

Слюдянский район, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Судебные приставы контролируют исполнение судебного решения по поводу строительства завода по розливу воды в Култуке и Байкальске.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, в Межрайонном отделе судебных приставов регуправления на исполнении находятся два производства по запрету эксплуатации здания и приостановлению строительства в отношении заводов по розливу бутилированной воды, собственниками которых являются ООО «Озеро Байкал-Лун» и ООО «АкваСиб».

Исполнение решений судов постоянно контролируется судебными приставами. Во время очередной проверки должностными лицами управления составлены акты о том, что на объекте в поселке Култук строительство не ведется, а помещение в Байкальске не эксплуатируется.

Напомним, в феврале 2019 года Слюдянский районный суд, рассмотрев иск Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора, постановил запретить ООО «Озеро Байкал-Лун Чуан» и иным лицам эксплуатировать нежилое помещение, на которое не было получено разрешение на строительство.

В марте 2019 года Арбитражный суд Иркутской области, рассмотрев заявление заместителя Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры о принятии обеспечительных мер к администрации Култукского городского поселения и ООО «АкваСиб» о признании договора недействительным, запретил ООО «АкваСиб» и иным лицам возводить объекты на земельном участке.