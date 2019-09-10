Профессор ИГУ выпустил иллюстрированную книгу о Байкале



Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Вышла в свет богато иллюстрированной научно-популярной книги профессора ИГУ Вадима Тахтеева «Хрустальное сердце России: Природа Байкала с древности до наших дней». Об этом сообщает пресс-служба вуза. Книга вышла в московском издательстве «Товарищество научных изданий КМК». Она сначала подготавливалась, а затем печаталась на средства грантов Иркутского областного отделения Русского географического общества (2018, 2019), спонсором которых выступило ООО «Т2 Мобайл» (компания мобильной связи ТЕЛЕ2). Финансовый вклад в увеличение тиража книги внес и Иркутский государственный университет. Книга большого формата в твёрдом переплете содержит свыше 170 фотографий высокого качества и рисунков, которыми снабжен 31 тематический очерк. В основном это фотографии известного иркутского фотохудожника Сергея Дидоренко, часть фотографий выполнена Вадимом Тахтеевым. Общее оформление и дизайн книги выполнены иркутским писателем, художником и режиссёром Александром Долгановым. Вначале читатель знакомится с основными географическими сведениями об озере, узнает о семи знаменитых байкальских ветрах. Для кого-то станет удивительным открытием то, какие опасные и жестокие по своей силе шторма бывают на Байкале. Недаром его нередко называют «пятым океаном». Затем следует исторический экскурс «Научные первопроходцы», в котором рассказывается о некоторых первых исследователях великого озера: Даниэле Мессершмидте, Петре Палласе, Бенедикте Дыбовском. Упоминаются профессора Иркутского университета, внесшие неоценимый вклад в познание Байкала: Виталий Дорогостайский, Михаил Кожов. Рассказано об основании Байкальской биологической станции и первом научном судне на озере – катере «Чайка». Замечательным по своей красоте, но нередко и опасным ледовым явлениям на Байкале посвящена отдельная глава. Далее читателю предлагается подняться в высокогорье, увидеть великолепие цветущих субальпийских лугов, населенных реликтовыми и даже эндемичными растениями, пройти через высокотравные «джунгли» хребта Хамар-Дабан. А затем начинается рассказ об обитателях вод самого озера: водорослях, губках, многощетинковых и паразитических червях, великолепных раках-бокоплавах, число эндемичных видов которых превышает 350, насекомых-ручейниках, рогатковидных рыбах (бычках), прославленном байкальском омуле. Показано, как сохраняющиеся в донных отложениях озера остатки диатомовых водорослей помогают реконструировать его историю, обсуждена актуальная проблема снижения промысловых запасов омуля. Далее начинается рассказ о том, как рождался, рос и развивался Байкал, где располагались первые крупные озера и как выглядела теплолюбивая растительность на их берегах. Общий возраст Байкала и Палеобайкала оказался не 25-30 миллионов лет, как обычно писали раньше, а 65-70 млн лет, и захватывает период маастрихта – конец мезозойской эры. Показано, как в разные периоды изменялся уровень Байкала и речная сеть, по которой уходили его воды. Удивительная похожесть Байкала на морские водоемы, а представителей его фауны – на морских обитателей, долгое время служила поводом для научной дискуссии: действительно ли вся биота озера имеет чисто пресноводное происхождение, или у нее имеются какие-то морские «корни»? В конце концов, всех водных обитателей озера разделили на несколько групп по времени выхода из морских вод их предковых форм. Отдельные очерки посвящены Байкальской биологической станции ИГУ в Больших Котах, учебной практике студентов на этой станции; загадочным Ушканьим островам с их локальными эндемиками и знаменитым лежбищем нерпы; природе горячих источников – удивительных «оазисов» теплого климата среди холодных сибирских просторов. Наконец, для впервые приезжающих на Байкал туристов описаны наиболее популярные места: посёлок Листвянка, остров Ольхон, Кругобайкальская железная дорога. Очерки книги во многом основаны на материалах недавно вышедшего фундаментального двухтомного издания «Байкаловедение» (2012) и дополнены личным исследовательским и экспедиционным опытом автора. Собственно, книга сама может служить пособием по этому предмету, изучаемому на нескольких факультетах ИГУ, в Бурятском госуниверситете и активно внедряемом в систему общего среднего образования в Иркутской области. Ну, а для жителей других регионов страны, желающих посетить Байкал, книга-фотоальбом может стать замечательным справочным пособием для предварительного знакомства с природой великого озера – национального достояния России. Приобрести книгу можно у автора. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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