Иркутский район, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура требует закрыть гостевой двор «Талисман» в Большом Голоустном. В ходе проверки ведомством были обнаружены серьезные нарушения, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

– Нарушения оказались настолько грубыми, что угрожают не только окружающей среде, но и отдыхающим. Вместе с тем, на владельце туристического объекта лежит ответственность как за принимаемых граждан, так и за сохранение природы. Деятельность создающая потенциальные угрозы должна быть запрещена. И возобновление бизнеса возможно только после устранения всех нарушений, – пояснили в ведомстве.

В исковых требованиях прокурора, направленных в суд, отмечается, что собственник не обеспечил надлежащее обращение с мусором, контейнерная площадка не оборудована, не имеет водонепроницаемого покрытия, не организован регулярный вывоз жидких отходов, незаконно используется подземная скважина, отсутствует санитарно-эпидемиологического заключение о соответствии воды используемой для питьевого и хозяйственного употребления санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения.

Кроме того, часть земельного участка используется не по целевому назначению, другая часть вообще захвачена самовольно. Однако наибольшую опасность представляет то, что владелец игнорируют правила пожарной безопасности. Прокурор требует от собственника исполнить 14 противопожарных обязательств.

Результаты рассмотрения дела в суде будут известны позже.