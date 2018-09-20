Прокуратура указала Росрыболовству на некачественную работу по защите байкальского омуля

Бурятия, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства недостаточно хорошо охраняет байкальского омуля, запрещенного к вылову, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Ведомство направило в адрес руководителя управления предостережение о недопустимости нарушения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Рекомендовано пересмотреть тактику выполнения этих работ.

– Организация деятельности территориального управления Росрыболовства не позволяет в полной мере гарантировать защиту уникального природного объекта от действий браконьеров. Так, несмотря на нерестовый период, к охране эндемика привлечено необоснованно мало сотрудников, отсутствует действенный контроль за передвижением граждан по акватории дельты реки Селенга и залива Посольский Сор озера Байкал, а также на подъездах к ним. Полноценное межведомственное взаимодействие не организовано, – сообщили в прокуратуре.

Напомним, с 1 октября 2017 года Минсельхоз РФ ввёл запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля – за каждое из этих деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. При этом в Иркутской области и Бурятии с 1 августа изъяли во время рейдов более 600 кг незаконно добытой рыбы, которая до 15 ноября находится на нересте.