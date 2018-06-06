Прокуратура: весь байкальский омуль на прилавках сейчас – незаконный

Иркутская область, Бурятия, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Сроки хранения байкальского омуля, легально добытого в 2017 году, истекли 1 апреля 2018 года. Потому вся рыба, которая встречается сейчас на рынках и в магазинах Байкальского региона, выловлена браконьерами. Об этом сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры.

В ведомстве напоминают, что запрет на вылов омуля введён с 1 октября 2017 года. Он не распространяется на коренные и малочисленные народы региона для личных нужд, а также на подлёдный лов. Норма добычи ограничена 5 кг в сутки на одного человека. То есть любительский и спортивный вылов байкальского омуля весной и осенью, в том числе, «на подсветку» с судов, запрещен полностью.

Поскольку сроки хранения прошлогоднего омуля истекли, с апреля 2018 года под уголовное дело могут попасть как продавцы, так и покупатели рыбы – по статье 175 УК РФ приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём, карается.

Байкальская природоохранная прокуратура призывает отказаться от покупки омуля. В ведомстве считают, что это приведёт к отсутствию у браконьеров потребности в его добыче, что в свою очередь повлечёт скорейшее восстановление популяции эндемика и, соответственно, приблизит срок возобновления его промышленного вылова.

Напомним, в Иркутской области за четыре месяца 2018 года в ходе 580 рейдов было изъято 660 кг запрещенного к добыче омуля и других видов рыбы. На виновных наложены штрафы на общую сумму 700 тысяч рублей. Стоит также отметить, что байкальский омуль могут продавать под видом пеляди. Эксперты считают, что для восстановления популяции, помимо запрета на вылов рыбы, необходимо также искусственно создавать естественные нерестилища, не уповая на заводское рыборазведение.