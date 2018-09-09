Результаты обследования карт БЦБК станут известны к декабрю

Байкальск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Результаты обследования карт, в которых хранятся отходы БЦБК, предполагается получить к декабрю 2018 года. Об этом 10 сентября рассказал заместитель генерального директора ООО «РГ-Экология» Глеб Писарев.

По его словам, сейчас с помощью производственно-экспериментальной установки определяют перспективы осушения карт и проводят лабораторный анализ содержимого каждой из них. Эксперты подчеркивают, что их содержимое отличается, поэтому нужны такие исследования.

Только по результатам проведённых анализов и работы опытных установок по частичному осушению шлам-лигнина будет решаться вопрос по разработке технологии по рекультивации отходов БЦБК. Предположительно она будет разработана и пройдет всё экспертизы к 2020 году.

Напомним, компания «РГ -Экология» является подрядчиком по государственному контракту на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат». На Солзанском полигоне «Рг-Экология» также проводит опытные работы, чтобы предложить заказчику, Минприроды и экологии Иркутской области, новую технологию ликвидации отходов БЦБК. Новый проект по соглашению сторон должен быть принят в 2018 году, чтобы уже в следующем году начать активную работу по рекультивации прибрежной территории Байкала.