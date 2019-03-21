«Росгеология» передала правительству Иркутской области результаты изысканий на БЦБК

Байкальск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Росгеология завершила инженерные изыскания на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Полученные результаты 21 марта переданы правительству Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба «РГ-Экология».

– Полученные результаты изысканий будут способствовать детальной проработке проекта. Сейчас, имея на руках подробное количество и зная всю морфологию отходов, мы можем приступать к разработке проектной документации, – сказал гендиректор «РГ-Экологии» Артём Полтавский.

Напомним, в ходе инженерных изысканий выяснилось, что в 12 картах-накопителях содержится 5,7 млн кубометров отходов, из них 0,7 млн кубометров – надшламовая вода. Проектная вместимость карт при этом составляет 5,56 млн кубометров. Получены данные по физическим свойствам осадка карт полигонов БЦБК (влажности и плотности), химическому составу осадков, надшламовых вод, биогаза, газовой фазы, щелокосодержащих жидкости и осадка. Ранее в компании отмечали, что некоторые результаты стали неожиданными.

Результаты инженерных изысканий будут заложены в проектную документацию утилизации отходов. В настоящее время на площадке БЦБК фактически в круглосуточном режиме ведутся опытно-промышленные работы и тесты технологий, которые планируется использовать.

Первые результаты показали, что выбранные технологические решения дают возможность работы в отрицательных температурах, говорят в «РГ-Экологии». Решать задачу утилизации отходов будет можно в круглогодичном цикле, что будет способствовать сокращению сроков реализации проекта. Сразу же как проектирование будет завершено и документация получит все надлежащие согласования и одобрения, специалисты приступят к ликвидации накопленного ущерба. Срок окончания работ предстоит утвердить с экспертизой.

Напомним, БЦБК закрыли в 2013 году, а в 2017 году был заключен договор между Минприроды Иркутской области и Росгеологией о рекультивации отходов комбината. Работы должны были начаться в прошлом году, но, как оказалось, ранее разработанный проект нужно корректировать. Росгеология решила сделать это за свой счёт. Откорректированную версию планировалось представить в июне 2019 года, затем сроки отодвинули до сентября.

Сейчас рассматриваются опорные технологии обезвоживания шлам-лигнина, уменьшения его ядовитости с последующим переводом во вторичный продукт – почвогрунт или удобрения. Также шлам-лигнин Байкальского ЦБК предлагают перерабатывать в топливные пеллеты. В январе 2019 года на картах-накопителях БЦБК начали проводить эксперименты по вымораживанию коллоидного осадка шлам-лигнина. Кроме того, в середине января «РГ-Экология» (входит в холдинг АО «Росгеология») 15 января получила паспорт отходов Байкальского ЦБК. Кроме того, в компании уже дали оценку проведённым опытам, назвав их удачными. Между тем, у общественности, учёных и представителей законодательной власти Иркутской области остаётся много вопросов по поводу проекта рекультивации отходов БЦБК.

Ранее Минприроды РФ сообщило со ссылкой на министра Дмитрия Кобылкина о том, что к началу апреля планируется завершить разработку подробного плана-графика работ по ликвидации накопленного ущерба на БЦБК. Кстати, визита министра ожидают в Иркутской области в конце марта.