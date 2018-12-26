«Росгеология» рассматривает вариант превращения отходов БЦБК в почвогрунт

Байкальск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В «Росгеологии» рассказали о ходе подготовки проекта корректировки рекультивация промплощадки БЦБК. В частности, на предприятии отмечают, что в «Росгеологии» создан учёный совет с участием Сибирского отделения Академии наук. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как рассказал директор департамента экологических проектов АО «Росгеология» Артём Полтавский, сейчас рассматриваются опорные технологии обезвоживания шлам-лигнина, уменьшения его ядовитости с последующим переводом во вторичный продукт – почвогрунт или удобрения.

– Тем самым мы стараемся уйти из ситуации получения на выходе отходов пятого класса опасности. Стараемся рассматривать технологии получения вторичного продукта, – говорит он.

Артём Полтавский рассказал, что новый договор на корректировку проекта заключён с ВЭБ-Инжинирингом (предприятие, разработавшее первый проект рекультивации, который не прошёл экспертизу), поскольку это компания, обладающая большим объемом базовой, начальной информации.

– Кроме того, мы разослали информацию в ведущие проектные организации с предложением участвовать в проектировании. Получили согласие при условии выделения 500 млн. и сроком проектирования больше двух лет. Или – проектирование за 10 миллионов за 2 месяца, что очевидный обман. ВЭБ-Инжиниринг предложил оптимальные условия по деньгам и срокам, – пояснил он.

ВЭБ-Инжиниринг также открыл специальный сайт, на котором собирает информацию о всех доступных технологиях, на основании которых можно было бы корректировать проект рекультивации.

Кроме того, сама «Росгеология» продолжает работы на картах с отходами. С августа 2018 года предприятие посредством своей компании «РГ-Экология» выполняет опытно-промышленные работы на картах БЦБК. За период проведения опытно-промышленных работ перекачены около 30 тысяч кубометров пульпы, получены сухой шлам-лигнин и вода. В рамках этих работ обработана информация о составе отходов в семи картах. Сейчас заканчиваются работы, которые показали, что можно работать при отрицательных температурах.

– Мы это знали, но одно дело – минусовые температуры в европейской части России, другое – в Сибири. Мы убедились в том, что обезвоживание шлам-лигнина возможно даже при очень низких температурах, – горит Артём Полтавский.

Заключены договоры на лабораторные исследования с Центром лабораторного анализа и технических измерений по Восточно-Сибирскому региону. Благодаря ЦЛАТИ получен реальный состав того, с чем предстоит работать.

Кроме того, в момент начала работы над проектом отсутствовала юридически утвержденная информация о видах отходов, которые находятся в картах БЦБК. Поэтому проведена паспортизация отходов. Шлам-лигнин внесён как новый вид отходов в Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), оформляются паспорта отходов.

– Многие говорили, что знают, что находится в картах, но отходы де-юре зарегистрированы не были. Не было юридически такого отхода, как шлам-лигнин. Опытно-промышленные работы, которые выполняют в том числе подрядчики из Иркутской области, позволили это сделать. Так что процесс движется в правильном направлении, – заключил представитель «Росгеологии».