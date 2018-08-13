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14.08.2018

Росприроднадзор подтвердил незаконность свалок на Ольхоне

Ольхонский район, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Управление Росприроднадзора по Иркутской области по обращению общественников зафиксировало и обследовало несанкционированные свалки в нескольких деревнях Ольхонского района, а также подтвердило факт нецелевого земельного участка в Прибайкальском нацпарке.

Об этом сообщает экологическая общественная организация «Зеленый Фронт», которая ранее обратилась в ведомство с информацией об этих нарушениях.

Незаконные свалки были зафиксированы в деревне Алагуй, деревне Таловка, деревне Куреть, местности Волчья падь и Бориса, в районе деревни Хурай-Нур Ольхонского района. В ходе рейдового мероприятия взяты пробы отходов с целью определения класса опасности и определена площадь участков занятых отходами для расчета размера причиненного почвам вреда. Как отмечается, материалы рейдовых осмотров и расчетов причиненного почвам вреда будут использованы для понуждения органов местного самоуправления и правообладателей земельных участков к ликвидации несанкционированных свалок.

По поводу довода о нецелевом использования земельного участка в Прибайкальском национальном парке под дробильно-сортировочный комплекс прокурор Ольхонского района в отношении ООО «СПМК» и «Нью-Лен-Ойл» подал иски об обязании прекратить деятельность по использованию участков, освободить и рекультивировать территорию. В настоящее время осуществляется демонтаж дробильно-сортировочного комплекса.

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