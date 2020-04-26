|Байкал
|24.04.2020
|
|
«Рубль в день»: в Приангарье стартовала акция по сбору средств на уборку Байкала
|
Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный сбор «Рубль в день» с девизом «Помогаем тем, кто спасает Байкал» стартовал в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба иркутской общественной организации «Мой Байкал».
– 1 рубль в день, 30 рублей в месяц или 360 рублей в год – это реальный способ собрать небольшие, но регулярные пожертвования в пользу проверенной экологической некоммерческой организации «Мой Байкал». Ежегодно на сайте организации публикуются отчеты и все организационные данные, – отмечается в сообщении,
Во время акции планируется собрать сто тысяч рублей.
Летом 2020 года запланированы шесть масштабных генеральных уборок побережья Байкала как со стороны Иркутской области, так и Бурятии. Более 500 волонтеров очистят 600 км побережья озера. Собранные средства будут направлены на транспорт, питание для волонтеров, инвентарь для уборок, организацию акций. Первая уборка стартует уже в конце мая, на нее уже зарегистрировались 90 волонтёров.
Акция завершится 17 мая 2020 года.
КООРДИНАТЫ: