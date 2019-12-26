С 1 по 8 января разрешения на посещение «Заповедного Прибайкалья» будут выдавать везде, кроме офиса в Иркутске

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» продолжит выдачу разрешений на посещение территорий в период с 1 по 8 января 2020 года. Желающие посетить Прибайкальский национальный парк и воспользоваться туристическими маршрутами смогут получить разрешения в территориальных лесничествах и по электронной почте.

– Мы идем навстречу гостям «Заповедного Прибайкалья» и сохраняем обычную процедуру выдачи разрешений на время новогодних праздников. Единственное исключение состоит в том, что с 1 по 8 января разрешение нельзя будет получить в центральном офисе «Заповедного Прибайкалья» по адресу: Иркутск, ул. Байкальская, 291Б. Однако специалисты отдела туризма будут готовы ответить на звонки по единому номеру телефона и оперативно оформить разрешения по электронной почте, – сказал заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Денис Банщиков.

Также будет производиться выдача разрешений для посещения ледового маршрута в акватории пролива Малое море, сообщает пресс-служба учреждения.

КООРДИНАТЫ:

Адрес получения разрешения по электронной почте: для физических лиц: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , для юридических лиц: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Телефон для справок: 8-800-302-04-58, звонок бесплатный.

Адреса и контактные телефоны лесничеств расположенных в Прибайкальском национальном парке:

Листвянское лесничество, поселок Листвянка, ул. Горького, 2,

8-3952-496-716.

Островное лесничество, остров Ольхон, поселок Хужир, ул. Байкальская, 50,

8-991-434-18-03.

Маритуйское лесничество, поселок Култук, ул. 2-я Набережная, 3,

8-902-178-19-27.

Береговое лесничество, поселок Бугульдейка, ул.Гагарина, 14,

8-914-886-82-32.

Еланцинское лесничество, поселок Еланцы, ул. Пронькина, 34,

8-914-907-75-98.

Прибайкальское лесничество, поселок Большое Голоустное, ул. Свердлова, 40,

8-914-876-66-72.

Большереченское лесничество, поселок Большая Речка, ул. Труда, 1,

8 (3952) 695-284.

Половинское лесничество, поселок Большой Луг, ул. Железнодорожная, 11,

8-902-766-73-31.

Онгуренское лесничество, поселок Зама, кордон Прибайкальского национального парка,

8-902-768-15-94.

Байкальское лесничество, поселок Порт Байкал, ул. Набережная, 1,

8-950-104-81-46.

Дополнительную информацию можно получить на сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в разделе « Посетителю ».