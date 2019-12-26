С 1 по 8 января разрешения на посещение «Заповедного Прибайкалья» будут выдавать везде, кроме офиса в Иркутске

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» продолжит выдачу разрешений на посещение территорий в период с 1 по 8 января 2020 года. Желающие посетить Прибайкальский национальный парк и воспользоваться туристическими маршрутами смогут получить разрешения в территориальных лесничествах и по электронной почте.
– Мы идем навстречу гостям «Заповедного Прибайкалья» и сохраняем обычную процедуру выдачи разрешений на время новогодних праздников. Единственное исключение состоит в том, что с 1 по 8 января разрешение нельзя будет получить в центральном офисе «Заповедного Прибайкалья» по адресу: Иркутск, ул. Байкальская, 291Б. Однако специалисты отдела туризма будут готовы ответить на звонки по единому номеру телефона и оперативно оформить разрешения по электронной почте, – сказал заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Денис Банщиков.
Также будет производиться выдача разрешений для посещения ледового маршрута в акватории пролива Малое море, сообщает пресс-служба учреждения.
КООРДИНАТЫ:
Адрес получения разрешения по электронной почте: для физических лиц:
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, для юридических лиц:
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Телефон для справок: 8-800-302-04-58, звонок бесплатный.
Адреса и контактные телефоны лесничеств расположенных в Прибайкальском национальном парке:
Листвянское лесничество, поселок Листвянка, ул. Горького, 2,
8-3952-496-716.
Островное лесничество, остров Ольхон, поселок Хужир, ул. Байкальская, 50,
8-991-434-18-03.
Маритуйское лесничество, поселок Култук, ул. 2-я Набережная, 3,
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» продолжит выдачу разрешений на посещение территорий в период с 1 по 8 января 2020 года. Желающие посетить Прибайкальский национальный парк и воспользоваться туристическими маршрутами смогут получить разрешения в территориальных лесничествах и по электронной почте.
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Иркутская область, Бурятия, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они хотели отправиться в новом году в путешествие. Байкал назвали 44,4% опрошенных, сообщает пресс-служба компании.
Иркутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Владельцы турбазы «Песчанка» на Байкале заплатили почти 1,5 миллиона рублей за ущерб, нанесенный природе. Решение суда вступило в законную силу в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Байкальск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области подписало соглашение с Ростуризмом на софинансирование строительства объектов инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Байкальске.
Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские ученые должны провести экспертную оценку технологий ликвидации накопленного ущерба БЦБК – на сайте «ВЭБ-Инжиниринг» опубликовано 37 таких, еще 17 на рассмотрении. Однако процесс тормозится из-за того, что в ближайшее время должны быть утверждены измененные нормативы сбросов в ЦЭЗ озера Байкал.
Бурятия, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году на фотоловушки, установленные на территории Фролихинского заказника в Бурятии, попали медведи, лоси, косули, изюбри, лисицы и волки. Всего обработано 209 сеансов посещений, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
Слюдянский район, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе по заказу агентства по туризму Иркутской области установили 44 знака туристской навигации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты «Заповедного Прибайкалья» занимаются подготовкой паспортов историко-культурных объектов, расположенных на территориях, подведомственных учреждению. Больше всего таких объектов находится в Прибайкальском национальном парке.
Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды России поддержало предложение депутатов Межфракционной рабочей группы «Байкал» об отработке в ручном режиме норм постановления правительства РФ от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Об этом сообщает пресс-служба Сергея Тена.
Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что работы по рекультивации отходов БЦБК начнутся в первом квартале 2020 года. Он озвучил информацию на коллегии Минприроды России в рамках форума «Чистая страна» в Сколково.
Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Межфракционная рабочая группа «Байкал» одобрила законопроект об ограничении продажи вредных моющих средств на Байкальской природной территории. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена.
Бурятия, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтёрский проект из Бурятии, который должен помочь справиться с проблемой скапливающегося бытового мусора на берегах озера Байкал, признан лучшим на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Реализация федерального проекта «Сохранение озера Байкал» идет со сложностями. К такому мнению пришли участники итогового в осенней сессии заседания МРГ «Байкал», сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Сергей Тен.
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Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект постановления правительства Российской Федерации о расширении территории Прибайкальского национального парка не предполагает включение в его территорию населенных пунктов. Эту информацию на итоговом заседании осенней сессии МРГ «Байкал» озвучили депутатам представители профильного департамента Минприроды России по ООПТ.
Нижний Новгород, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Группа ученых Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева приступила к разработке технического проекта и рабочей документации опытного образца ледопланировочной машины, которая будет использована в работах по повышению эффективности глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD.
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Бурятия, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка и правительство Бурятии подписали соглашение о создании и реализации комплексного плана инфраструктурного развития и продвижения туризма в республике.
Бурятия, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Круизное судно в виде пятизвездочного отеля может появиться на озере Байкал. По словам главы республики Бурятия Алексея Цыденова, этот вопрос сейчас обсуждается компанией «ВодоходЪ», которая намерена развивать на озере водный туризм.
Байкальск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд развития моногородов и администрация Байкальска поддержат проект финалиста конкурса «Добровольцы России» по строительству экотропы в горной местности Байкала.
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен (фракция «Единая Россия»по итогам заседания Государственной Думы 4 декабря отметил, что законопроектом предусматривается освобождение ряда объектов социальной инфраструктуры от экологической экспертизы федерального уровня в двух зонах Байкальской природной территории – буферной и атмосферного влияния – за пределами границ расположенных на них ООПТ.
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Бурятия, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - WWF России подтверждает постоянное присутствие восьми особей снежного барса в Бурятии. Это семь взрослых ирбисов и один котёнок. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуму РФ в декабре готовятся внести законопроект о семейно-бытовом насилии. Документ призван защитить жертв домашних тиранов – в том числе, в гражданских браках. Инициативу Телеинформу прокомментировали иркутские эксперты.
Бурятия, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтёрский проект из Бурятии, который должен помочь справиться с проблемой скапливающегося бытового мусора на берегах озера Байкал, признан лучшим на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 декабря торжественно открылся отель «Амурский». Это первая в регионе пятизвёздочная гостиница, сообщает пресс-служба областного агентства по туризму.
Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Межфракционная рабочая группа «Байкал» одобрила законопроект об ограничении продажи вредных моющих средств на Байкальской природной территории. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена.
Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты «Заповедного Прибайкалья» занимаются подготовкой паспортов историко-культурных объектов, расположенных на территориях, подведомственных учреждению. Больше всего таких объектов находится в Прибайкальском национальном парке.