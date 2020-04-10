С апреля ограничено посещение нацпарков Бурятии

Бурятия, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии с 1 апреля и до отдельного распоряжения ограничено посещение подведомственных «Заповедному Подлеморью» территорий. Это связано с распространением коронавирусной инфекции и увеличением числа инфицированных, сообщает пресс-служба организации.

Туристам ограничен доступ в Забайкальский национальный парк, Баргузинский государственный природный биосферный заповедник и государственный природный заказник федерального значения «Фролихинский». Государственные инспекторы будут патрулировать территорию и доводить информации об этом приказе до посетителей. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность