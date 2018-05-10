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Байкал
10.05.2018

С программы по охране Байкала намерены «срезать» 2,5 миллиарда рублей

Москва, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Финансирование программы по охране озера Байкал планируется снизить на 2,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ проходит общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу.

Как сообщается в паспорте действующей редакции, на ФЦП заложено 32 млрд 765 млн рублей. Новым постановлением планируется утвердить сумму 30 млрд 276 млн 200 тысяч рублей. Снижение финансирование ожидается как из федерального бюджета, так и из местных.

Из казны РФ на охрану Байкала предлагается направить чуть больше 25 млрд рублей – на 1,9 млрд меньше, чем предусмотрено сейчас. Из бюджетов регионов – Иркутской области, Бурятии и Забайкалья – планируется привлечь 3 млрд 804 млн рублей, тогда как действующей редакцией заложено 3 млрд 875 млн рублей. За счёт внебюджетных источников финансирование снизиться с 1,9 млрд до 1,4 млрд рублей.

Стоит отметить, что первоначальная редакция программы несколько раз подвергалась изменениям. В документе, утверждённом в 2012 году, на её выполнение закладывалось 58,1 млрд рублей. К концу 2014 года финансирование уменьшали дважды – до 57,1 млрд рублей. В редакции от ноября 2017 года на программу уже предусматривалось 32,7 млрд рублей.

Между тем, в публичной плоскости неоднократно заявлялось о необходимости как увеличить финансирование программы по охране Байкала, так и продлить её саму. С этим согласился и президент РФ Владимир Путин.

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