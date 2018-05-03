Самым юным участником массового восхождения на Мунку-Сардык-2018 стал иркутянин

Бурятия, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Восьмилетний иркутянин Владислав Бывальцев стал самым юным участником восьмого межрегионального горного фестиваля «Мунку-Сардык-2018». Об этом сообщает пресс-служба федерации экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии «Байкальский экстрим».

Самыми возрастными участниками восхождения в этом году оказались 71-летняя Любовь Тонких и 67-летний Виктор Шубин из Улан-Удэ, а иркутский туристический клуб «Койот» оказался самым многочисленным по числу взошедших на вершину – 21 человек. Самым массовым коллективом фестиваля уже который год стали труженики и любители гор из Иркутского авиационного завода – 53 человека.

Мероприятие проходило с 28 апреля по 2 мая в Окинском районе Бурятии. За время фестиваля из почти двух тысяч любителей активного отдыха в горах, на высшую точку Восточной Сибири – гору Мунку-Сардык высотой 3 тысячи 491 м – совершили восхождение около 600.

Традиционно география участников фестиваля очень широка и не ограничивается жителями Бурятии, Забайкальского Края и Иркутской области. Приехали также гости из Красноярска, Новокузнецк, Москвы и многих других городов России.

Программа фестиваля не ограничилась только массовым восхождением на вершину. Также прошли очередные соревнования по скоростному забегу (скайраннингу) на Мунку-Сардык, в которых приняли участие восемь спортсменов из Иркутска, Байкальска и Улан-Удэ.

В ходе напряжённой борьбы, преодолев подъём до вершины от «Стрелки», первым к финишу на лёд озера Эхой прибежал постоянный участник и многократный победитель этих соревнований иркутянин Сергей Войличенко с рекордным временем 2 часа 26 минут. Вторым финишировал байкальчанин Артём Абносов – 2 часа 53 минуты, третий результат показал спортсмен из Бурятии Алексей Мисюркеев – 3 часа 6 минут. Лучшей среди девушек оказалась Ольга Дунаева из Иркутска – 4 часа 37 минут.

Традиционно в это время в этот район Восточных Саян приезжают покататься много любителей сноуборда и горных лыж. Для них организовали беккантри-лагерь «Мунку-Сардык-2018», в рамках которого в эти дни закатаны крутые склоны горы Обзорная, ледник Эскадрилья, перевал Контрастов и вершина Мунку-Сардык.

Кроме этого, во время фестиваля прошли очень зрелищные и динамичные соревнования по бордекроссу и ски-кроссу, в которых мог принять участие любой сноубордист или горнолыжник. Трасса для этих соревнований была проложена на нижнем участке ледопада реки Белый Иркут и представляла собой череду препятствий в виде естественных ледовых трамплинов и резких поворотов. В ходе борьбы победителями в этих соревнованиях стали Сергей Климов из Улан-Удэ и Андрей Анисимов из Иркутска.