«Сарминский лёд» на Байкале собрал 150 любителей скандинавской ходьбы

Ольхонский район, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль скандинавской ходьбы «Сарминский лёд» на Малом Море, который проходит во время «Зимниады», с каждым годом становится всё более востребованным. Если в прошлом году в нём участвовал 91 человек, то в этом – уже 150. Об этом 9 марта, в день соревнований, журналистам рассказал президент Байкальской федерации скандинавской ходьбы Андрей Кудаев. В этом году фестиваль проводился в четвёртый раз, и в нём участвовали представители разных территорий как Иркутской области, так и других регионов. Так, были участники из Бурятии и Москвы. В следующем, юбилейном, году на турнире ждут спортсменов из-за рубежа. – Малое Море мы выбрали, потому что Байкал – это бренд, куда люди едут и где им интересно и посмотреть на красивую природу, и походить по льду самого чистого озера в мире. На самом деле, это более экстремальный вид ходьбы, потому что по земле ходить безопаснее. По льду – это достаточно рискованное мероприятие, не каждый рискнёт идти. Тем не менее, с каждым годом у нас участников становится больше, – говорит Андрей Кудаев. Соревнования проводятся по возрастным категориям. Участвовать в них можно с 14 лет. Дети младше могут преодолевать маршруты, но вне конкурса и вместе ответственными за них взрослыми. Верхний порог не ограничен: в этом году самому старшему участнику 80 лет. Участникам необходимо пройти маршрут по флажкам вдоль бухт: один круг на 5 км, два – на 10 км и три – на 15 км. А для тех, кому только хочется попробовать свои силы, предусмотрен двухкилометровый маршрут. Победителем в дистанции на 5 км среди женщин 18-49 лет стала Галина Козлова из Байкальска, среди мужчин – Алексей Тугаринов из Байкальска. В категории 50-59 лет лучшими стали ангарчане Галина Турбина и Алексей Ширинкин, в категории 60-69 лет – Елена Кунц из Ангарска и Геннадий Колодин из Улан-Удэ. Эту же дистанцию среди женщин от 70 лет и старше быстрее всех преодолела самая старшая участница соревнований – 80-летняя иркутянка Альвина Кодачигова. Пятикилометровую дистанцию за 44 минуты 47 секунды одолела и самая юная участница – 15-летняя тулунчанка Диана Прудникова. По скорости, кстати, у неё оказался третий результат среди всех спортсменов на этой дистанции. Быстрее оказалась только Галина Турбина со временем 43 минуты 53 секунды и Галина Козлова – 44 минуты. Лидером 10-километровой дистанции среди женщин 18-49 лет стала Инна Ханхарова из Баяндая, в возрастной категории старше 50 лет – иркутянка Галина Ведерникова. На дистанцию 15 км замахнулись три участника: 24-летняя москвичка Ольга Винникова, 56-летняя жительница Улан-Удэ Наталия Кудрявцева из Улан-Удэ и 29-летний ангарчанин Владислав Кудаев. Как отметил главный судья Александр Савельев, физическая подготовка женщин оказалась лучше молодого человека. Первой дистанцию преодолела Ольга Винникова, Наталия Кудрявцева отстала от победительницы лишь на семь секунд. Отставание ангарчанина от лидера составило 8 секунд. Кстати, дистанция на 15 км – это новинка 2019 года. В следующем году организаторы планируют ввести ещё одну дистанцию – 21 км. Такие расстояния для ходьбы по льду требуют не только физической, но и технической подготовки и палок, и обуви, которой нужны шипы. – Нагрузка при ходьбе на льду возрастает в разы. Лёд – скользкая поверхность, тут нужно контролировать и постановку ноги, и опору, и перекаты. Мышцы постоянно в напряжении. Когда мы ходим по грунту, работают абсолютно другие мышцы, поверхностные, а на льду ни секунды отдохнуть нельзя, – рассказывает Александр Савельев. При всей кажущейся простоте исполнения скандинавская ходьба, тем более, на льду может обернуться травмами. Так случилось с одной из участниц пятикилометровой дистанции. Женщина повредила предплечье, её с маршрута увезли на «скорой». Президент Байкальской федерации скандинавской ходьбы Андрей Кудаев отметил, что все участники фестиваля застрахованы и в случае травм получают выплаты. Техника ходьбы – важный аспект, если человек хочет получить максимальный эффект от занятий. Для того чтобы её оценить, проводятся отдельные соревнования. Сначала участники проходят отборочный тур, тут участвовать может любой, а в финале судьи, которые имеют соответствующую квалификацию, уже дают более жёсткую оценку. Кстати, таких специалистов на всю Иркутскую область только шесть. – Эти соревнования считаются более элитарными. Они, может, по времени короче, но во время них отбираются люди, которые умеют максимально правильно и технично ходить. Наградная категория здесь расширена от трёх до пяти мест, призы более серьёзные, – говорит Андрей Кудаев. Возрастных ограничений и разделения по полу в технике скандинавской ходьбы нет, тем более, как признают организаторы, у женщин техника, как правило, идеальнее, чем у мужчин. Победители становятся лидерами абсолютного первенства. По правилам, участники проходят равнобедренный треугольник, каждая из сторон которого равна 25 метрам. Судьи оценивают участников по определённым параметрам: положению ног, корпуса, движению рук и так далее. – Руки, например, должны производить маятниковое движение, очень мягкое и не локтем, а плечом, что позволяет работать мышцам спины и лопаткам. Корпусу нужно находиться под определённым углом. Определённым образом должны работать пальцы рук: кисть будто собирается и раскрывается. Грубой ошибкой считается, например, иноходь, когда, допустим, правые рука и нога двигаются вместе вперёд и назад одновременно. В жизни мы так не ходим, – объясняет главный судья. Кстати, так сложилось, что скандинавской ходьбой увлекаются, в основном, женщины. Это такой «психологический тренд», стереотип, говорит Андрей Кудаев. На самом же деле, этот вид активности рассчитан на всех: не требует ёмких финансовых вливаний, доступен, вплоть до того, что им можно заниматься в любой точке города, и плезнее, чем фитнес в помещениях. – Надо вспомнить, кто был родоначальником этого вида спорта. Это финские лыжники, то есть не бабушки и не дети, а профессиональные спортсмены-олимпийцы. Когда я ещё в детстве в 1970 годах занимался лыжами, мы уже знали, что это такое, и это была самая сложная тренировка, – рассказывает Андрей Кудаев. – Люди старшего поколения выбирают скандинавскую ходьбу по одной простой причине – это один из немного видов физической активности, где очень чётко можно контролировать уровень нагрузки конкретного человека в данный момент времени. Таких видов очень мало. Впрочем, говорит он, скандинавская ходьба сейчас набирает популярность и среди мужчин, а что особенно важно – среди семейных пар. Зимний фестиваль скандинавской ходьбы на Байкале не единственное мероприятие, которое проводит Байкальская федерация скандинавской ходьбы. В августе на «Горе Соболиной» спортсменов ждут на летний фестиваль. В прошлом году в нём поучаствовали 90 человек, которые прошли дистанции полтора, пять и 10 километров. Также тогда состоялся скоростной забег с палками в гору на дистанции 150 метров. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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