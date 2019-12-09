Сбербанк и правительство Бурятии подписали соглашение о взаимодействии в сфере туризма

Бурятия, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка и правительство Бурятии подписали соглашение о создании и реализации комплексного плана инфраструктурного развития и продвижения туризма в республике.

Как сообщает пресс-служба банка, в рамках соглашения федеральная аналитическая компания «Strategy Partners» при содействии органов власти, бизнес-структур, общественных деятелей и экологов региона подготовит стратегию развития туризма на всем побережье Байкала. Конечной целью проекта является развитие туристической инфраструктуры, а также создание маршрутов оздоровительного и духовного туризма в Бурятии.

– Туристическая отрасль – это одно из приоритетных направлений, которое будет постоянно расти. Сейчас берег Байкала и с юга, и с востока доступен для туристов, поэтому мы «подтягиваем» инфраструктурное обеспечение и логистическую доступность. Нам важно развитие туристической инфраструктуры, сервиса, объема предложений, качества и всего сопутствующего. И очень своевременно, что Сбербанк готов инвестировать денежные средства в разработку стратегии именно этой сферы в Бурятии. Мы со своей стороны готовы работать вместе и создавать условия для получения конкретного результата, – сказал глава республики Алексей Цыденов.

– В Иркутской области по инициативе банка также разработана и уже начала реализовываться подобная программа. Соглашение, которое сегодня подписано Сбербанком и министерством туризма республики Бурятии, сформировано в системе единого подхода в развитии туризма на всем побережье Байкала. Совместно работая в рамках единой стратегии, мы сможем в ближайшие четыре года в три раза увеличить туристический поток в республику и средний чек туриста. К марту 2020 года дорожная карта будет разработана, готовый мастер-план позволит приступить к реализации проекта, – сообщил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Работа над комплексной программой развития туризма в Бурятии стартовала 6 декабря, в день подписания соглашения, на стратегической сессии в рамках бизнес-конференции «День инвестора - 2019».