Сергей Левченко пообещал сделать Байкальск местом притяжения бизнеса и туристов

Байкальск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал сделать Байкальск местом притяжения для бизнеса и туристов. По его словам, город расположен в прекрасном месте и фактически это Сочи в миниатюре, где есть и береговая зона, и горы рядом.

– Такую жемчужину как Байкальск мы обязательно обустроим. Но этот процесс должен быть последовательным. Мы сейчас занимаемся созданием инфраструктуры для курортной зоны. Только в этом году на эти цели мы направили 123 млн рублей. Думаю, к середине следующего года мы можем предъявить многим людям, которые хотят там сделать курортную или санаторную зону, готовую инфраструктуру. Кроме того, для них мы запланировали серьезные льготы, – заявил глава региона 5 октября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса-2018».

Но прежде чем создавать в городе курортную зону, необходимо поработать с промышленной зоной БЦБК, считает губернатор.

– Нельзя делать курорт на месте промышленной зоны и тех отвалов, которые существуют. Мы подобрали несколько вариантов технологий утилизации отходов, потому что структура и состав этих «карт» разный. Где-то больше шлам-лигнина, где-то больше золы, черного щелока. Мы нашли хорошее оптимальное решение о заполнении «карт» при помощи демонтажа самой промплощадки, – пояснил Сергей Левченко.

В 2019 году в бюджете Иркутской области будет предусмотрено 95 млн рублей для обследования промплощадки, проектирования и начала работ.

– Мы не знаем, что там под землей, поэтому все надо делать осторожно, – добавил глава региона. Он также сообщил, что действующую ТЭЦ передадут на баланс региона. Теплоисточник работает на углях, поэтому вместо него там построят три – четыре экологически безопасные котельные.

Напомним, в ноябре 2017 года региональные власти заключили контракт на рекультивацию отходов БЦБК с Росгеологией, но в марте 2018 года стало понятно, что вести работы по существующему проекту нельзя. Потому между Минприроды Иркутской области и Росгеологией было заключено дополнительное соглашение о том, что предприятие за свой счёт проведёт исследования для определения возможных вариантов технологии рекультивации отходов.