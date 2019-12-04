Сергей Тен: Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект об уточнении объектов государственной экологической экспертизы на Байкальской природной территории

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен (фракция «Единая Россия»по итогам заседания Государственной Думы 4 декабря отметил, что законопроектом предусматривается освобождение ряда объектов социальной инфраструктуры от экологической экспертизы федерального уровня в двух зонах Байкальской природной территории – буферной и атмосферного влияния – за пределами границ расположенных на них ООПТ.

Законопроектом предусматривается, что конкретный перечень объектов будет установлен постановлением правительства России, сообщает пресс-служба депутата.

При принятии законопроекта в первом чтении в июне 2019 депутаты из комитета по экологии и охране окружающей среды и МРГ «Байкал» настояли на том, что законопроект будет рассмотрен во втором и третьем чтениях только при наличии проекта постановления правительства с четким и закрытым перечнем данных объектов.

– Мы учли региональные особенности, а также реализуемые на территории Байкальского региона государственные программы. Перечень освобождаемых от экологической экспертизы объектов будет закрытым. В него включены объекты воспитания, образования и просвещения населения, в том числе детские сады, школы и ВУЗы; объекты оказания медицинской помощи, в том числе родильные дома, больницы, диспансеры, поликлиники, площадки санитарной авиации; объекты культурно-досуговой деятельности, в том числе дома культуры, библиотеки, галереи и музеи; объекты спортивного назначения; жилого строительства, подключенные к централизованным сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и другие, – отметил Сергей Тен.

Вместе с тем, важный блок работы по вопросам охраны Байкала и социального-экономического развития Байкальской природной территории с органами исполнительной власти еще впереди.

– В первую очередь, необходимо совместно с Минюстом России и Минприроды России полностью завершить процедуру внесения изменений в приказ Минприроды России от № 63, устанавливающий нормативы предельно допустимых воздействий на экосистему озера Байкал, от которого зависит качественное проектирование очистных сооружений на водных объектах Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края. С учетом рекомендаций МРГ «Байкал» Минприроды России необходимо интенсифицировать работу по внесению изменений в постановление правительства Российской Федерации от № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», а также скорректировать положения проекта постановления правительства Российской Федерации «О расширении территории Прибайкальского национального парка», не допустив включения в его границы новых территорий населенных пунктов. В рамках рабочей группы с участием членов Совета Федерации, руководства Минэкономразвития России, Росреестра и других органов власти прорабатывается вопрос и внесении изменений в федеральные законы, направленные на урегулирование земельных правоотношений в границах Байкальской природной территории, – добавляет Сергей Тен.