Сергей Тен: Межфракционная рабочая группа «Байкал» обратится к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Реализация федерального проекта «Сохранение озера Байкал» идет со сложностями. К такому мнению пришли участники итогового в осенней сессии заседания МРГ «Байкал», сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Сергей Тен.

Текущий темп работ создает риски недостижения установленного целевого показателя по сокращению на 28,2% объёма сбросов загрязненных сточных вод в Байкал, а также показателя по сокращению на 450 гектаров площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, оказывающих негативное воздействие на озеро.

Депутатов также не устроил ход исполнения поручения президента России от 12 сентября 2019 № 1818 в части проведения процедур, направленных на выбор и реализацию лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов ОАО «БЦБК».

– Предложения по перспективному проекту комплексного развития Байкальска, включая проект развития территорий находящегося в стадии банкротства ОАО «БЦБК», должен быть представлен в правительство 13 декабря. Однако на заседании межфракционной рабочей группы «Байкал» Государственной Думы 11 декабря, представители Минприроды России не смогли дать удовлетворительные ответы о ходе проведения конкурсных процедур, направленных на выбор и реализацию лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов ОАО «БЦБК». Естественно, такое отношение к проблеме утилизации отходов нас не устраивает. Уровень селевой опасности в Слюдянском районе грозит реальной экологической катастрофой. В первоочередном порядке требуется строительство селезащитных сооружений в целях недопущения перелива надшламовых вод с карт Солзанского полигона АО «БЦБК» на плодородные участки почвенного покрова и в акваторию озера Байкал, – отметил председатель МРГ «Байкал» Сергей Тен.

В письмах на имя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, в частности, содержится просьба предоставить в адрес Межфракционной рабочей группы «Байкал» информацию об исполнении пункта 3 перечня поручений президента Российской Федерации от 12.09.2019 № Пр-1818 и п. 10 перечня поручений заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Гордеева от 19.09.2019 № АГ-П9-7972.