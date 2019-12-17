Сергей Тен: МРГ «Байкал» одобрила законопроект об ограничении продажи вредных моющих средств на БПТ

Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Межфракционная рабочая группа «Байкал» одобрила законопроект об ограничении продажи вредных моющих средств на Байкальской природной территории. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена. Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» подготовлен членами МРГ «Байкал», депутатами Государственной Думы РФ Николаем Валуевым и Николаем Будуевым. Он устанавливает особенности регулирования потребительского рынка в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории. Инициатива предусматривает ограничение продажи моющих средств с содержанием фосфатов и фосфонатов. Количество этих элементов в моющих средствах должно быть равно 0 или в пределах арифметической погрешности. Минприроды России полностью поддержало инициативу МРГ «Байкал» и предложило рассмотреть возможность реализации этой инициативы в других субъектах Российской Федерации, на территории которых расположены уникальные водные объекты. – Мы также завершаем работу с Минприроды России по установлению предельных нормативов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты на Байкальской природной территории. Нормы нового приказа, который заменит приказ Минприроды России от 05.03.2010 № 63, скорректированы с учетом предложений рабочей группы СО РАН, представителей Иркутской области и Бурятии, которая создана по итогам выездных мероприятия МРГ «Байкал» в марте 2019 года. По результатам комплексного анализа мы видим, что всего лишь три населенных пункта на побережье Байкала приносят 54% всех загрязнений, а 12 населенных пунктов – 80%. Соответственно, болевые точки видны, необходимо начинать приоритетную работу именно на них. Результаты исследований также будут учтены в приказе Минприроды России о предельно-допустимых воздействиях на уникальную экологическую систему озера Байкал. Вступление документа в силу планируется в начале февраля 2020 года и должно позволить запроектировать новые очистные сооружения на БПТ и достичь целевых показателей федерального проекта «Сохранение озера Байкал», – отметил председатель МРГ «Байкал» Сергей Тен. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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сергей тен

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