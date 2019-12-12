Сергей Тен: расширение территории Прибайкальского нацпарка не предполагает включение в его территорию населенных пунктов

Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект постановления правительства Российской Федерации о расширении территории Прибайкальского национального парка не предполагает включение в его территорию населенных пунктов. Эту информацию на итоговом заседании осенней сессии МРГ «Байкал» озвучили депутатам представители профильного департамента Минприроды России по ООПТ.

Как сообщает пресс-служба депутата ГД Сергея Тена, между парламентариями, представителями региональных органов власти и Минприроды России разгорелись оживленные дебаты по вопросу нахождения населенных пунктов в границах особо охраняемых природных территориях, обеспечения жизнедеятельности проживающих в них граждан. В итоге было принято решение, что целесообразно проблемные вопросы разделить на блоки и рассматривать каждый отдельно: земельные правоотношения, реализация социальных прав, осуществление отдельных видов деятельности и другие.

– Мы также продолжаем настаивать на ускорении решения общероссийской проблемы – создания комплексного нормативно-правового механизма по выведению населенных пунктов из границ ООПТ: соответствующие поручения даны Минприроды России, – отметил председатель МРГ «Байкал» Сергей Тен.