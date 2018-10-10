Сергей Тен: в национальном проекте «Экология» должны быть индикаторы эффективности

Иркутская область, Бурятия, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Первое в осенней сессии заседание межфракционной рабочей группы «Байкал», возглавляемой депутатом Государственной думы Сергеем Теном, состоялось 10 октября. Там обсудили, в том числе, и проект «Сохранение озера Байкал», находящийся в настоящее время в стадии формирования. В ходе заседания депутаты заслушали доклады представителей исполнительной власти о плане реализации национального проекта «Экология» и входящих в него федеральных проектов. Относительно проекта «Сохранение озера Байкал» было обращено внимание на необходимость включения в него конкретных территорий и объектов Байкальского региона, в том числе Слюдянки, Байкальска, поселков Култук и Листвянка, района Улан-Удэ, рек Хилок и Селенга и других. Депутаты предложили предметнее отработать с населением и в целом с субъектами федерации Байкальского региона по перечню объектов и территорий для их потенциального включения в паспорт проекта «Сохранение озера Байкал». В рамках федерального проекта «Чистый воздух» были отмечены планы по его реализации в отношении Читы и Братска, сообщает пресс-служба Сергея Тена. Председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил о проведении совместно с комитетом ГД по экологии и охране окружающей среды парламентских слушаний на тему «Законодательное обеспечение реализации национального проекта «Экология» и пригласил к участию все заинтересованные стороны. Председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен предложил с учетом значимости вопроса выделить в федеральных проектах национального проекта «Экология» индикаторы эффективности по субъектам федерации Байкальского региона там, где это возможно и целесообразно, что нашло понимание у представителей депутатского корпуса и органов исполнительной власти. Законодатели обсудили также ход подготовки правительством федеральных законов, изменяющих порядок прохождения государственной экологической экспертизы на Байкальской природной территории, а также выполнение мероприятий по охране озера Байкал и экологическому развитию Байкальской природной территории в рамках профильной федеральной целевой программы. Депутатами было отмечено, что вопрос с государственной экологической экспертизой на Байкальской природной территории стоит уже очень долго и крайне остро, затягивать его дальше не представляется возможным. Представители Минприроды сообщили, что законопроект, изменяющий порядок прохождения государственной экологической экспертизы на БПТ проходит согласование в аппарате правительства и государственно-правовом управлении президента России. Законопроектом предполагается освобождение от прохождения экспертизы объектов социальной инфраструктуры на основании постановления правительства, разрабатываемого на основании мнений регионов. – Однако необходимо направлять подзаконные акты правительства, предусмотренные данным законопроектом, в межфракционную рабочую группу «Байкал» уже к первому чтению, а не на более позднем этапе, как это установлено нормативными документами. Это позволит рассмотреть законопроект комплексно, в сжатые сроки и эффективно. Точно такие же у нас замечания и к подготовке постановления правительства, изменяющее критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам первой-четвертой категорий. Изменения назрели давно, их ждут люди, проживающие на особо охраняемых территориях, представители бизнеса, однако, представленный сегодня документ в текущей редакции требует доработки, – отметил Сергей Тен. По итогам рассмотрения данных вопросов депутаты межфракционной рабочей группы «Байкал» и руководители Минприроды России договорились тесно взаимодействовать на постоянной основе по вопросам нормативно-правового регулирования Байкальской природной территории и ее социально-экономического развития. Промежуточные результаты реализации мероприятий национального проекта «Экология», в том числе федерального проекта «Охрана озера Байкал» будут рассмотрены на заседании межфракционной рабочей группы «Байкал» в июне 2019 года. На нем же будут подведены текущие результаты реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы». Исполнение программы имеет существенные недостатки и недоработки, как было отмечено в ходе обсуждения. В конце заседания были подведены итоги совместных мероприятий межфракционной рабочей группы «Байкал» и НО «Фонд развития моногородов», посвященных вопросам развития моногородов Байкальского региона, а также рассмотрены результаты круглого стола «Байкал – научно-образовательный и экологический ресурс мирового класса, основанный на уникальных качествах». Работа по этим двум направлениям продолжается. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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