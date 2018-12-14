Сергей Тен: в правительстве Иркутской области должен быть заместитель губернатора по Байкалу

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы, председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен принял участие в заседании круглого стола «Перспективы развития туризма Иркутской области», состоявшемся в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, сообщает пресс-служба депутата. В ходе заседания выступили депутаты Государственной Думы, представители бизнеса и региональных органов государственной власти, осветивших различные аспекты развития и правового регулирования туризма на Байкале. Сергей Тен в своем выступлении «Проблемы законодательного регулирования туризма на Байкальской природной территории» отметил, что относительная доля туризма в структуре валового регионального продукта Иркутской области остается невысокой. – В Иркутской области есть такие ресурсы как лес, нефть, газ, золото и другие, развита электроэнергетика, машиностроение, металлургия. Эти отрасли являются ведущими в экономике региона и обеспечивают бюджету основные налоговые поступления. Из-за этого внимание к развитию туристической отрасли остается невысоким, у региона не хватает мотивации для работы в данном направлении. Хотя для всех очевидно, что региональную модель экономики следует диверсифицировать. И в то же время мы видим, что наши соседи из Бурятии заинтересованы в развитии темы туризма и как они работают над ней. Байкал – один на двоих, и координация действий в этом вопросе с Бурятией была бы верным шагом. За Байкалом в правительстве Иркутской области должно быть закреплено ответственное должностное лицо, – отметил Сергей Тен. К примеру, по словам депутата, доля такого вида экономической деятельности как «Гостиницы и рестораны» в Иркутской области с 2006 по 2016 год составляет всего 0,7% от ВРП. И это несмотря на положительную динамику показателей внутреннего и въездного туризма за последние пять лет. Только в прошлом году Иркутскую область посетило более 1,5 млн человек, из них более 200 тысяч – из-за рубежа. В Бурятии в 2013-2014 годах этот показатель составлял 2,1%, в 2015 и 2016 – уже 2,4%, то есть в целом в объеме ВРП Бурятии доля туризма в три раза больше, чем в Иркутской области. Председатель межфракционной группы «Байкал» подчеркнул значение для сохранения экосистемы региона федерального закона «Об охране озера Байкал». В то же время он обратил внимание на проблемы государственного и частного секторов с обязательным прохождением экологической экспертизы всех новых объектов, строящихся на Байкальской природной территории. Сергей Тен сообщил участникам круглого стола о том, что вопрос подготовки этого законопроекта он обсудил на личной встрече с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным 10 декабря, и выразил надежду, что в 2019 году с этим вопросом должна наступить определенность. – Еще одной темой обсуждения круглого стола стала корректировка постановления Правительства России от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» необоснованно, по мнению представителей туристической отрасли, сдерживающего потенциал ее развития. – По этому вопросу получаю много обращений из муниципалитетов, причем как от властей, так и от граждан. Работаем над этим и в рамках межфракционной группы. Данный вопрос также был поднят на встрече с министром Дмитрием Кобылкиным. Ожидаем, что соответствующий проект постановления с изменениями действующих норм будет внесен в правительство России в первом квартале 2019 года, – заключил Сергей Тен. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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