Сергей Тен: весной 2019 года МРГ «Байкал» инициирует представительное выездное совещание по проблемам БПТ

Москва, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуме РФ 13 декабря состоялось очередное заседание Межфракционной рабочей группы «Байкал». В повестке дня были вопросы социально-экономического и экологического развития субъектов федерации, расположенных на Байкальской природной территории, сообщает пресс-служба депутата ГД Сергея Тена.

В заседании приняли участие представители палат Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также представители научного сообщества.

Сергей Тен проинформировал участников, что подготовка паспортов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология», утверждение паспортов федеральных проектов, в том числе «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и ряда других, в которые включены мероприятия, запланированные к реализации на территории Байкальского региона, будет вестись до конца года. Он отметил существенный вклад со стороны депутатского корпуса по их формированию.

Одна из тем – реализация ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», – сегодня, как отмечается в пресс-релизе депутата, не устраивает никого. Отдельно была рассмотрена ситуация с рекультивацией отходов БЦБК.

Депутаты Межфракционной рабочей группы «Байкал» предложили формат выездного мероприятия в Иркутской области и республике Бурятия совместно с комитетом по экологии и охране окружающей среды в марте 2019 года. Вопросы к обсуждению - реализация ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы»; старт на территории Байкальского региона национального проекта «Экология». Депутаты намерены лично ознакомиться с технологией, предлагаемой в проекте по рекультивации отходов БЦБК, а также проинспектировать работу ряда очистных сооружений на побережье озера.

Также участники мероприятия обсудили вопросы перехода двух субъектов федерации Байкальского региона – республики Бурятия и Забайкальского края – в состав Дальневосточного федерального округа, отметили экономические и природоохранные аспекты данного процесса. Конкретные направления действий в природоохранной, социально-экономической, транспортной и энергетических сферах будут предметно рассмотрены депутатским корпусом и министерством РФ по развитию Дальнего Востока в начале 2019 года. Об этом достигнута договоренность по итогам работы МРГ «Байкал» с Александром Крутиковым, заместителем министра по развитию Дальнего Востока.