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Байкал
14.05.2018

Сформирован план мероприятий по уборке мусора на берегу Байкала

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году акция «Праздник чистоты» пройдет с мая по август в 10 местах побережья Байкала. В каких именно – сообщает на своей странице в Фэйсбуке руководитель региональной общественной экологической организации «Мой Байкал» Надежда Николаева.

План мероприятий «Праздник Чистоты»:

  • 26-31 мая – уборка мусора на Малом Море.
  • 2-7 июня – уборка свалки Шара-Тогот.
  • 8-13 июня – уборка мусора на Ольхоне.
  • 20-25 июня – уборка мусора в Бугульдейке.
  • 18 августа – единый день акции по уборке мусора в Усть-Балее, Листвянке, Большом Голоустном, Слюдянке, Байкальске и на береговой линии Култук-Слюдянка, Утулик-Байкальск, Байкальск-Выдрино.
  • 4-9 сентября – уборка мусора в Сарме.

Напомним, в этом году акция пройдет в шестой раз. Ожидается, что в ней поучаствуют около пяти тысяч добровольцев. В настоящее время идет набор волонтеров.

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