|Байкал
|14.05.2018
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Сформирован план мероприятий по уборке мусора на берегу Байкала
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Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году акция «Праздник чистоты» пройдет с мая по август в 10 местах побережья Байкала. В каких именно – сообщает на своей странице в Фэйсбуке руководитель региональной общественной экологической организации «Мой Байкал» Надежда Николаева.
План мероприятий «Праздник Чистоты»:
Напомним, в этом году акция пройдет в шестой раз. Ожидается, что в ней поучаствуют около пяти тысяч добровольцев. В настоящее время идет набор волонтеров.
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