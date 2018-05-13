Сформирован план мероприятий по уборке мусора на берегу Байкала

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году акция «Праздник чистоты» пройдет с мая по август в 10 местах побережья Байкала. В каких именно – сообщает на своей странице в Фэйсбуке руководитель региональной общественной экологической организации «Мой Байкал» Надежда Николаева.

План мероприятий «Праздник Чистоты»:

26-31 мая – уборка мусора на Малом Море.

2-7 июня – уборка свалки Шара-Тогот.

8-13 июня – уборка мусора на Ольхоне.

20-25 июня – уборка мусора в Бугульдейке.

18 августа – единый день акции по уборке мусора в Усть-Балее, Листвянке, Большом Голоустном, Слюдянке, Байкальске и на береговой линии Култук-Слюдянка, Утулик-Байкальск, Байкальск-Выдрино.

4-9 сентября – уборка мусора в Сарме.

Напомним, в этом году акция пройдет в шестой раз. Ожидается, что в ней поучаствуют около пяти тысяч добровольцев. В настоящее время идет набор волонтеров.