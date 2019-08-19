Слюдянский район, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Швейцарец Эрнст Бромайс не смог установить рекорд и переплыть Байкал вдоль. Пловец был вынужден прекратить свою экспедицию из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщают «Вести Иркутск».

Спортсмен-экстремал проплыл 60 километров и остановился в районе поселка Мурино Слюдянского района. Сейчас Эрнст Броймас вернулся к себе домой в Швейцарию, где его обследовали врачи. Диагноз – сердечная аритмия.

Напомним, швейцарский пловец-экстремал Эрнст Бромайс намеревался этим летом проплыть 800 км вдоль восточного берега Байкала. Если бы его экспедиция увенчалась успехом, швейцарец бы стал первым, проплывшим самое большое пресноводное озеро на Земле вдоль, а не поперёк.

Эрнст Бромайс называет себя послом воды. С 2007 года он работает над тем, чтобы поддерживать бережное использование воды, преодолевая различные водоёмы.