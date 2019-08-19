ТЕМЫ
Архив
< Август 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Сегодня
Байкал
20.08.2019

Швейцарец Эрнст Бромайс не смог установить рекорд и переплыть Байкал вдоль

Слюдянский район, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Швейцарец Эрнст Бромайс не смог установить рекорд и переплыть Байкал вдоль. Пловец был вынужден прекратить свою экспедицию из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщают «Вести Иркутск».

Спортсмен-экстремал проплыл 60 километров и остановился в районе поселка Мурино Слюдянского района. Сейчас Эрнст Броймас вернулся к себе домой в Швейцарию, где его обследовали врачи. Диагноз – сердечная аритмия.

Напомним, швейцарский пловец-экстремал Эрнст Бромайс намеревался этим летом проплыть 800 км вдоль восточного берега Байкала. Если бы его экспедиция увенчалась успехом, швейцарец бы стал первым, проплывшим самое большое пресноводное озеро на Земле вдоль, а не поперёк.

Эрнст Бромайс называет себя послом воды. С 2007 года он работает над тем, чтобы поддерживать бережное использование воды, преодолевая различные водоёмы.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Байкал»:
Швейцарец Эрнст Бромайс не смог установить рекорд и переплыть Байкал вдоль20.08.2019
2019-08-20-04-50-18
Слюдянский район, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Швейцарец Эрнст Бромайс не смог установить рекорд и переплыть Байкал вдоль. Пловец был вынужден прекратить свою экспедицию из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщают «Вести Иркутск».
Бренд «Многоликий Байкал» как вариант стратегии экономического процветания региона19.08.2019
2019-08-19-07-55-26
Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Практическое предложение эффективного построения бизнеса представителям малого и среднего предпринимательства сибирского региона делает Байкальский банк ПАО Сбербанк. Презентация проекта «Южный берег Байкала» состоялась на международном форуме партнеров, прошедшем в Иркутске 15-17 августа, сообщает пресс-служба банка.
В Слюдянском районе 17 августа очистят от мусора байкальское побережье16.08.2019
-17-
Слюдянский район, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе 17 августа проведут «Праздник чистоты», во время которого волонтёры уберут побережье озера Байкал в местностях Шаманский мыс и  Буровщина, а также прибрежную полосу в самой Слюдянке. Об этом сообщают организаторы.
До двух лет заключения грозит браконьеру за выловленный омуль в Бурятии15.08.2019
2019-08-15-04-19-20
Бурятия, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Браконьер в Бурятии выловил байкальского омуля на 250 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит до двух лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
В Иркутске 15 августа откроется фотовыставка «Байкал у нас один»14.08.2019
2019-08-14-09-25-24
Иркутск, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в кинотеатре «Художественный» 15 августа откроется фотовыставка «Байкал у нас один». Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 13 августа 2019 года13.08.2019
tur130819
Вблизи потухшего вулкана Шандагатайский в Тунке обустроили место отдыха13.08.2019
Бурятия, 13.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском нацпарке рядом с потухшим вулканом Шандагатайский поставили беседку для туристов. Об этом сообщает пресс-служба заповедной территории.
По КБЖД к августу проехали 66 туристических поездов13.08.2019
-66-
Слюдянский район, 13.08.19 (ИА «Телеинформ»), - За семь месяцев 2019 года по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) проехали 33 тысячи пассажиров, что на 12,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Волонтёры обустроили серпантины на экотропах в Бурятии12.08.2019
Бурятия, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Заповедном Подлеморье» ББТ обустраивает серпантины на экологических тропах. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
На Байкале сотрудники ГИМС спасли туриста из Ижевска12.08.2019
2019-08-12-07-43-22
Иркутский район, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале сотрудники ГИМС спасли туриста из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В турзону «Ворота Байкала» заходит ещё один резидент12.08.2019
Байкальск, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Экспертный совет особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Ворота Байкала» одобрил бизнес-план нового потенциального резидента. Об этом сообщает пресс-служба турзоны.
В Бурятии утверждены правила туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкала12.08.2019
2019-08-12-03-18-34
Бурятия, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Бурятии утвердило правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма республики.
Экспедиция «Байкал-Аляска» отправилась в заключительный этап по пути купцов-первопроходцев09.08.2019
2019-08-09-09-24-35
Аляска, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 8 утра по аляскинскому времени 8 августа экспедиция «Байкал-Аляска» на надувном катамаране океанского класса «Искатель» вышла из порта Хомера (Аляска) и взяла курс на Кадьяк.
Минприроды предложило Газэнергострою найти технологии ликвидации отходов БЦБК08.08.2019
Байкальск, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды РФ предложило компании «Газэнергострой» заняться поиском технологий для ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) вместо действующего подрядчика – госхолдинга «Росгеология».
Суд признал незаконным заключение госэкоэкспертизы на строительство еще одного завода по розливу воды в Култуке на Байкале08.08.2019
2019-08-08-04-47-13
Слюдянский район, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска 6 августа признал незаконными заключение госэкоэкспертизы по проектной документации на строительство завода по розливу воды в поселке Култук Слюдянского района, приказ о его утверждении и разрешение на строительство, выданное местной администрацией обществу с ограниченной ответственностью «Байко».
Железнодорожники выпустили в реку Селенга около 19 тысяч мальков осетра08.08.2019
-19-
Бурятия, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Железнодорожники выпустили в реку Селенга около 19 тысяч мальков осетра. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Арбитраж аннулировал право аренды земли под строительство завода в Култуке на Байкале07.08.2019
2019-08-07-05-21-47
Слюдянский район, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области 1 августа признал недействительным договор аренды земельного участка, заключенный администрацией поселка Култук Слюдянского района с компанией «Аквасиб». Речь о территории, на которой планировали построить завод по розливу питьевой байкальской воды.
Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!07.08.2019
Иркутская область, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 5:30 утра 5 августа в поселке Листвянка Иркутской области трое спортсменов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 6 августа 2019 года06.08.2019
tur060819
Экологи просят министра природных ресурсов РФ представить им проект рекультивации отходов БЦБК06.08.2019
2019-08-06-04-49-42
Иркутская область, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Экологи просят министра природных ресурсов РФ представить им проект рекультивации отходов БЦБК. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Зеленый фронт».
Туристов предупреждают о повышении стоимости экскурсии на север Ольхона05.08.2019
2019-08-05-03-01-07
Ольхонский район, 5.08.19 (ИА «Телеинформ»), - С 10 августа увеличится размер платы за экскурсионный маршрут «Север острова Ольхон». Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
На территории Байкальского заповедника живет 23 особи северного оленя, занесенного в Красную книгу02.08.2019
-23-
Бурятия, 2.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории Байкальского заповедника живет 23 особи дикого северного оленя, занесенного в Красную книгу. С 29 июня по 10 июля ученые провели их учет. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
Жителей Приангарья 4 августа приглашают на Ольхон помолиться за гармонию мира вместе с шаманами01.08.2019
-4-
Ольхонский район, 1.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На острове Ольхон в местности Малый Хужир у одноименного поселка 4 августа пройдет 17-й международный шаманский тайлаган-молебен.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 30 июля 2019 года30.07.2019
tur300719
Экоактивисты очистили берег Байкала от стеклянных бутылок и рыбацких сетей30.07.2019
2019-07-30-05-33-58
Иркутская область, 30.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Экоактивисты очистили берег Байкала от стеклянных бутылок и рыбацких сетей. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Подари планете жизнь».
Сергей Тен: позиция МРГ «Байкал» – не включать земли населенных пунктов в границы Прибайкальского национального парка30.07.2019
2019-07-29-11-01-45
Москва, 30.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе 24 июля состоялось заседание межфракционной рабочей группы «Байкал», возглавляемой депутатом от Иркутской области Сергеем Теном.
Андрей Крючков: в связи с паводком в Байкальске на особом контроле ситуация с картами-накопителями БЦБК29.07.2019
2019-07-29-08-50-27
Байкальск, 29.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Для ликвидации последствий ЧС в Слюдянском районе мобилизуется вся необходимая техника, работы идут, не прекращаясь.
Приставы в ближайшее время поедут выселять туристов из «Байкалова острога»26.07.2019
Ольхонский район, 26.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Очередным постановлением суд запретил эксплуатацию турбазы «Байкалов Острог» на Ольхоне на весь период, оставшийся до истечения срока, к которому ее должны снести – это март 2020 года. В ближайшее время приставы отправятся выселять оттуда туристов, сообщил на пресс-конференции 26 июля глава УФССП по Иркутской области Теймур Магомедов.
Байкальскую нерпу снабдили радиомаяками и посчитали26.07.2019
2019-07-26-05-37-01
Бурятия, 26.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальскую нерпу в акватории Ушканьих островов снабдили радиомаяками и посчитали. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
Россияне просят Леонардо Ди Каприо спасти Байкал26.07.2019
Интернет, 26.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Российская часть инстаграмной тусовки – это сила, правда, не всегда конструктивная. Сначала они «бомбили» аккаунт Леди Гаги, мстя за обиженную соотечественницу Ирину Шейк. Но не Гагой единой, и россияне взялись за инстаграм Леонардо Ди Каприо. Об этом пишут argumenti.ru.
СМИ: правительство РФ предлагает разрешить сплошные рубки леса на Байкале для расширения БАМа и Транссиба24.07.2019
2019-07-24-09-08-44
Иркутская область, Бурятия, 24.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Земли лесного фонда могут перевести в категорию земель под строительство и разрешить сплошные рубки в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, но вне границ особо охраняемых зон. Соответствующие поправки в закон «Об охране озера Байкал» подготовило правительство РФ, передает РБК.
На Байкале оштрафовали капитана, который пустил на борт судна вдвое больше людей24.07.2019
2019-07-23-11-00-27
Иркутский район, 23.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Листвянка Иркутского района оштрафовали капитана судна, который катал по Байкалу вдвое больше туристов, чем положено. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.
Волонтеры «Праздника чистоты» убирают свалку в местности Сарма Ольхонского района23.07.2019
2019-07-23-08-14-22
Ольхонский район, 23.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтеры «Праздника чистоты» убирают свалку в местности Сарма Ольхонского района. За три дня экоактивистам предстоит очистить байкальское побережье. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Мой Байкал».
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 23 июля 2019 года23.07.2019
tur230719
Для «Байкальской гавани» подыщут «системного инвестора»22.07.2019
Бурятия, 22.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Для особой экономической зоны туристко-рекреационного типа «Байкальская гавань» в Бурятии подберут самый оптимальный преференциальный режим для привлечения инвесторов. Такое распоряжение дал полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Читать все новости раздела «Байкал»
Новости Байкала
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске