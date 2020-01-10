Швейцарцы вместе с фондом «Озеро Байкал» выпустили лимитированную коллекцию часов Oris Lake Baikal

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Швейцарская часовая компания Oris вместе с фондом «Озеро Байкал» выпустили лимитированную коллекцию часов Oris Lake Baikal. Средства от продажи аксессуаров пойдут на поддержку исследований байкальского планктона. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Oris сотрудничает с некоммерческими организациями и природоохранными агентствами по всему миру, уделяя особое внимание сохранению водных биологических ресурсов рек, озер и морей, а также защите мирового океана. Новая коллекция часов Oris Lake Baikal создана, чтобы поддержать усилия фонда по защите и изучению уникального озера. Средства от продажи аксессуара перечислят на поддержку «Точки №1» – уникального по продолжительности мониторингового исследования байкальского планктона, которое реализуется специалистами НИИ биологии Иркутского государственного университета с 1945 года и является самым длительным проектом регулярного экологического мониторинга в истории науки.

– Мы гордимся тем, что поддерживаем фонд и вносим свой вклад в дальнейшее функционирование проекта и долгосрочное сохранение озера. Вместе мы сможем внести позитивные изменения в сохранение окружающей среды, – отметил соруководитель Oris Рольф Штудер.

Лимитированная серия выпущена в количестве 1999 экземпляров, что символизирует год принятия федерального закона об охране озера Байкал. Часы поступят в продажу в феврале и их можно будет купить во всех странах мира.

Лимитированная серия часов выпущена в количестве 1999 экземпляров — символическое число, соответствующее году принятия Федерального закона Российской Федерации об охране озера Байкал. Часы можно будет приобрести в магазинах Oris по всему миру в феврале 2020 года.