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|21.05.2020
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Службу по охране озера Байкал в Иркутской области переименовали в Госэконадзор
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Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области переименовали в службу государственного экологического надзора. Соответствующее постановление правительства Иркутской области опубликовано на портале правовой информации.
В службе будет открыта 31 штатная единица. Задачами службы станет надзор за обращением с отходами, охраной воздуха, водных объектов, Байкала, особо охраняемых природных территорий, а также за соблюдением требований по обращению озоноразрушающих веществ и законодательства по охране окружающей среды.
Госэконадзор будет находиться в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. Постановление вступит в силу 28 мая.