Службу по охране озера Байкал в Иркутской области переименовали в Госэконадзор

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области переименовали в службу государственного экологического надзора. Соответствующее постановление правительства Иркутской области опубликовано на портале правовой информации.

В службе будет открыта 31 штатная единица. Задачами службы станет надзор за обращением с отходами, охраной воздуха, водных объектов, Байкала, особо охраняемых природных территорий, а также за соблюдением требований по обращению озоноразрушающих веществ и законодательства по охране окружающей среды.

Госэконадзор будет находиться в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. Постановление вступит в силу 28 мая.