СМИ: испанец, в 2018 году едва не замерзший по пути из Магадана на Байкал, намерен повторить путешествие

Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес намерен вновь попытаться доехать на велосипеде из Магадана на Байкал. В прошлом году турист едва не замерз насмерть в пути. Об этом сообщает «Российская газета».

Первая попытка чуть не обернулась для Хосе Андреса трагической гибелью: мужчины выдвинулся в путь из Магадана в 50-ти градусный мороз и во время одной из остановок едва не замерз насмерть. Его обнаружили в палатке трое прохожих и транспортировали в ближайший населенный пункт – город Сусуман.

Сейчас велопутешественник готов вернуться в Россию в конце декабря и воплотить свою идею. Мужчина уверяет, что теперь подготовился к морозам и надеется на успешное завершение пути. Добраться до Байкала иностранец планирует в конце февраля или начале марта.