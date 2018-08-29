Со дна Байкала достали 40-метровую сеть с разлагающейся рыбой и водорослями

Иркутский район, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Недалеко от посёлка Листвянка Иркутского района дно озера Байкал очистили от брошенных рыболовных сетей. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Дайвер экологической организации «Глубина ответственности» Дмитрий Роговой вытащил со дна Байкала сеть длиной 40 метров, заполненную разлагающимися остатками рыбы и водорослей. По его словам, брошенные сети на дне озера встречаются практически во время каждого погружения.

– Заброшенные сети можно найти вдоль всей береговой линии Прибайкальского национального парка. Для предотвращения экологической катастрофы и спасения мелководья нужно активно проводить подобные акции по всему периметру озера, – говорит заместитель директора «Заповедного Прибайкалья» Василий Пестерев.

Сейчас активисты ищут средства на проведение масштабного проекта по очистке всего дна Байкала. Напомним, представители «Глубины ответственности» предлагали создать отряд независимых водолазов для этих целей. По задумке, команда дайверов должна не только заниматься уборкой, но и собирать информацию о состоянии дна озера для органов власти.