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15.05.2018

Со льда Байкала в Забайкальском нацпарке собрали больше 500 мешков отходов

Бурятия, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Забайкальском нацпарке подвели итоги акции «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок». Акция завершилась 30 апреля, в ней приняли участие 374 человека, которые собрали и вывезли на контрольно-пропускной пункт (КПП) Забайкальского национального парка 564 мешка мусора. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Участниками акции стали туристы из Москвы, Новосибирска, Читы, Иркутска и Иркутской области, Улан-Удэ и населённых пунктов Бурятии.

Акция проводится с 2012 года. В этом году в Забайкальском нацпарке зафиксировали самое больше количество участников уборки.

– Это говорит о том, что самосознание людей растёт, и постепенно наблюдаются успехи в предпринятых мерах. Люди понимают всю лежащую на них ответственность перед природой и помогают ей своим посильным трудом. Это не может не радовать организаторов акции, понимая, что курс помочь ранимой байкальской природе в данном направлении выбран верно, – отмечают в нацпарке.

Кроме того, такое экологически ответственное поведение помогает сократить объём мусора на охраняемых территориях, силы сотрудников, которые неоднократно убирают и вывозят мусор самостоятельно.

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