Специалисты ГИМС Иркутской области ежедневно выдворяют со льда Братского водохранилища по 50 автомобилей

Осинский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Осинском районе в усиленном режиме работают межведомственные патрульные группы для пресечения нарушений правил безопасности на водном объекте. Ежедневно сотрудники ГИМС ГУ МЧС по региону выдворяют со льда Братского водохранилища по 50 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– На Братском водохранилище – катастрофическая ситуация. В этот период здесь традиционно наблюдается увеличение числа любителей подледного лова из-за благоприятных условий рыбалки. В весенний сезон рыба активна, улов, как правило, хороший. Вместе с тем высокие дневные температуры привели к значительному ухудшению ледовой обстановки. Несмотря на толщину льда в заливах до 50-60 сантиметров, его структура претерпела изменения: она неоднородна, лёд напитан водой, рыхлый, местами на поверхности большие участки талой воды. Выход и выезд на лёд опасен - вероятность происшествий очень высока, – рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Осинского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Николай Коркин.

Ежедневно со льда Братского водохранилища выдворяется порядка пятидесяти автомобилей. Инспекторы ГИМС в день инструктируют мерам безопасности более 150 рыбаков, выходящих на лед. Агрессивное поведение пресекают сотрудники полиции, включенные в состав межведомственных групп.

– Некоторые негативно реагируют на появление должностных лиц. Единственный аргумент против наших доводов – «всегда здесь рыбачили и не проваливались». Но люди абсолютно не принимают во внимание, что в этом году процессы разрушения льда начались раньше и проходят гораздо активнее. Ледовая обстановка меняется ежечасно, и это видно невооружённым глазом, – рассказал Николай Коркин.

В отношении нарушителей составляются административные протоколы.

С начала марта 37 человек были привлечены к административной ответственности за выезд на лёд Братского водохранилища.