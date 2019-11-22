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22.11.2019

Спецпредставитель президента Сергей Иванов: работа по поиску технологии утилизации отходов БЦБК провалена

Байкальск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Технология, которая позволит безопасно утилизировать отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), пока не найдена. Об этом со ссылкой на спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергея Иванова сообщают РИА-Новости.

– К сожалению, жёсткой, чёткой, проверенной технологии по безопасному уничтожению тех «хвостов», которые остались от ЦБК, на сегодняшний день нет. И компания «Росгеология», которой поручено этим заниматься вместе с правительством Иркутской области, по-моему, эту программу, извините, проваливает, – сказал Сергей Иванов.

Напомним, БЦБК закрыли в 2013 году, в 2015 году должна была начаться рекультивация отходов комбината, однако, проект был приостановлен (в связи со сменой губернаторской команды в Иркутской области). В 2017 году был заключен договор между Минприроды Иркутской области и Росгеологией о рекультивации отходов комбината. Работы должны были начаться в прошлом году, но, как оказалось, ранее разработанный проект нужно корректировать. Росгеология решила сделать это за свой счёт до 30 июня 2019 года. Откорректированную версию планировалось представить в июне 2019 года, затем сроки отодвинули до сентября. Сейчас рассматриваются опорные технологии обезвоживания шлам-лигнина, уменьшения его ядовитости с последующим переводом во вторичный продукт – почвогрунт или удобрения. Также шлам-лигнин Байкальского ЦБК предлагают перерабатывать в топливные пеллеты.

В январе 2019 года на картах-накопителях БЦБК начали проводить эксперименты по вымораживанию коллоидного осадка шлам-лигнина. Кроме того, «РГ-Экология» (входит в холдинг АО «Росгеология») 15 января получила паспорт отходов Байкальского ЦБК. Кроме того, в компании дали оценку проведённым опытам, назвав их удачными. Также предприятие предлагает разделить проект ликвидации накопленного ущерба БЦБК на три самостоятельных.
Между тем, у общественности, учёных и представителей законодательной власти Иркутской области остаётся много вопросов по поводу проекта рекультивации отходов БЦБК.

В мае 2019 года Минприроды РФ сообщало о намерениях в ближайший месяц определиться с технологией переработки отходов БЦБК, а в начале июня прошли общественные слушания, на которых представили 62 технологии рекультивации промплощадки. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о намерении сменить подрядчика, занимающегося ликвидацией отходов БЦБК. В итоге Минприроды РФ предложило компании «Газэнергострой» заняться поиском технологий для ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината вместо госхолдинга «Росгеология».

В октябре 2019 года депутаты Заксобрания Иркутской области провели выездное совещание в Байкальске, на котором спикер Сергей Сокол заявил, что поручения президента по оздоровлению Байкала не исполняются. Общественники Иркутской области отметили, что только прямое федеральное управление сможет изменить ситуацию.

Тем временем региональное правительство заявило, что до конца октября будет определен новый подрядчик по ликвидации негативного воздействия отходов БЦБК на окружающую среду. Кроме того, сообщалось, что глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов просит СК проверить траты на очистку Байкала.  В Росгеологии, в свою очередь, заявили, что все работы компания проводила исключительно за свой счёт, без использования бюджетных денег.

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