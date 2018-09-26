Студенты ИрГУПСа помогли высадить на Ольхоне свыше 30 тысяч хвойных деревьев

Ольхонский район, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Студенты Иркутского государственного университета путей сообщения помогли восстановить 16 гектаров земли, пострадавшей от лесного пожара семь лет назад на острове Ольхон.

Как сообщает пресс-служба вуза, с 20 по 25 сентября совместно с фондом «Подари планете жизнь» волонтеры высадили свыше 30 тысяч саженцев хвойных деревьев.

– Нам небезразлично будущее Байкала, поэтому мы и ездим туда регулярно: убираем мусор, сажаем деревья. А как иначе? Желающих попользоваться тем, что дает природа, много, а готовых помогать ее восстанавливать гораздо меньше, – отметил студент ИрГУПС Роман Пужайкин.

Напомним, в начале этого лета грант от Росмолодежи в размере 300 тысяч рублей на посадку деревьев на Ольхоне получили двое студентов факультета «Строительство железных дорог» ИрГУПС. На эти средства 40 добровольцев смогли высадить 20 тысяч саженцев сосны.