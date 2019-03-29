Суд поставил точку в вопросе строительства завода по розливу воды в Култуке

Иркутск, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска 27 марта признал незаконным строительство завода по розливу питьевой бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Признать незаконным положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации «Завод по производству питьевой бутилированной воды».

Признать незаконным приказ управления Росприроднадзора по Иркутской области «Об утверждении положительного заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации «Завод по производству питьевой бутилированной воды».

Признать незаконным разрешение на строительство объекта капитального строительства – «Завод по производству питьевой бутилированной воды. 1 этап строительства», выданное администрацией Култукского городского поселения», – гласит резолютивная часть по административному исковому заявлению Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора.

Впрочем, отмечается в материалах суда, приговор еще не вступил в законную силу – у сторон есть месяц, чтобы оспорить решение и подать апелляцию.

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