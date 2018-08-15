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16.08.2018

Суд разрешил ольхонскому «Байкалову острогу» до закрытия оказать туристам уже оплаченные услуги

Ольхонский район, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд разрешил гостиничному комплексу «Байкалов острог» на Ольхоне, чья деятельность запрещена, до закрытия оказать туристам уже оплаченные услуги.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, 30 июля 2018 года Ольхонский районный суд запретил эксплуатировать здания и сооружения гостиничного комплекса «Байкалов острог». Также запрещены любые юридические действия с возведенными строениями (реконструкция, передача прав пользования, владения, распоряжения).

Чтобы не допустить нарушения прав туристов, уже оплативших приобретенные услуги гостиничного комплекса, 14 августа исполнительное производство по этому определению приостановлено. Однако само определение не утратило юридическую силу и является судебным запретом, обязательным для владельцев туристического комплекса.

Более того, 15 августа судом приняты дополнительные меры и запрещена реализация услуг по размещению туристов и предоставлению номеров в гостиничном комплексе «Байкалов острог». То есть продавать свои номера для размещения туристов, как владельцы гостиничного комплекса, так и иные лица не могут.

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