Сведения о водоохранной зоне Байкала внесли в Единый государственный реестр недвижимости

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сведения о водоохранной зоне Байкала, а также Иркутского, Братского, Усть-Илимского, Богучанского водохранилищ внесены в Единый государственный реестр недвижимости ЕГРН. Об этом сообщает пресс-служба Кадастровой палаты Иркутской области.

Как поясняют эксперты, водоохранными зонами являются территории, примыкающие к границам морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности для сохранения этих объектов, а также среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Устанавливает их Федеральное агентство водных ресурсов и его территориальные органы. Эти границы считаются утвержденными с даты внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.

Водоохранные зоны относятся к зонам с особыми условиями использования территорий, поэтому на основании внесенных в реестр границ сведений устанавливаются ограничения в использовании земельных участков, границы которых расположены в пределах водоохранных зон. Это, в свою очередь, обязывает собственников, владельцев или пользователей соблюдать правовой режим земельных участков.

В частности, в этих зонах запрещено использование сточных вод, размещение кладбищ, скотомогильников, отходов вредного производства, хранилищ пестицидов и агрохимикатов, строительство автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, разведка и добыча полезных ископаемых.

– Внесение в ЕГРН сведений об водоохранных зонах имеет важное значение для сохранения окружающей среды. В случае отсутствия в реестре сведений о той или иной зоне, ограничения на осуществление хозяйственной или иной деятельности в ней считаются не установленными, – поясняет эксперт Кадастровой палаты по Иркутской области Мария Устинская.