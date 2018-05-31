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31.05.2018

Светлана Свиркина: реконструкцию причала в Сахюрте у переправы на Ольхон закончат в 2018 году

Ольхонский район, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Закончить реконструкцию причала паромной переправы в поселке Сахюрта, связывающей «большую землю» и остров Ольхон, планируется в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, об этом заявила министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина. По ее словам, уже заключен государственный контракт на завершение реконструкции причала переправы Сахюрта-Ольхон на материковой части на сумму 110 млн рублей.

Министр также отметила, что проектная документация по реконструкции причальных сооружений островной части переправы находится в стадии разработки. Заключение экспертизы планируется получить до конца 2018 года. Ориентировочная стоимость реконструкции – 150 млн рублей.

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