«Территория лета»: на «Горе Соболиной» дали старт туристическому сезону в Южном Прибайкалье

Байкальск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске 8 июня на горе Соболиная состоялся фестиваль «Территория лета», ознаменовавший начало летнего туристического сезона в Южном Прибайкалье. Для гостей были запланированы самые разные развлекательные мероприятия. Так, на нижней площадке курорта состоялась ярмарка товаров и сувениров ручной работы. Гости могли приобрести имбирные пряники, шитые и вязаные мягкие игрушки, глиняную посуду, украшения с поделочными камнями. Украшения из редких натуральных камней Также на площадке были организованы мастер-классы по лепке посуды из глины, украшению имбирных пряников, рисунку в технике батик, бумажной мозаике и так далее. Кроме того, все гости могли угоститься куском пирога и чаем с местными травами. Все это сопровождалось развлекательной программой с участием самодеятельных коллективов, а также ростовых кукол – тигра, зебры, бурундука и соболя Лели. Также все желающие могли подняться по канатной дороге на Высоту-900, побывать в «Вуки-парке», перекусить в кафе и полюбоваться открывающимися сверху видами на Байкал. Помимо этого, на фестивале свои услуги презентовали представители местного турбизнеса, предлагающие туристам различные пешеходные маршруты, сафари на джипах, общение с хаски, водные прогулки и так далее. Большинство из них собирается участвовать в проекте «Южно-Байкальское кольцо». Все желающие смогли убедиться, что в Байкальске активно развивается не только зимний, но и летний отдых. Гости фестиваля могли бесплатно пообщаться и сфотографироваться с хаски – Байкальск и его окрестности – это территория, которая способна выдержать большой поток туристической нагрузки без вреда для нашего великого озера, – отметила управляющая курорта «Гора Соболиная» Екатерина Брюханова. – Здесь много чего можно посмотреть, на одну-две недели я любому распишу программу просто с ходу. Например, у нас гранатовый пляж в черте города – уникальное место, где песок меняет свой цвет от бледно-розового до насыщенно-гранатового в зависимости от света, солнца и так далее. Рядом визитно-информационный центр в Танхое, реликтовые тополя, Теплые озера, Мамайские водопады, ухо Байкала на центральной набережной, куда надо шептать свои желания, памятник клубнике, уникальная скала Чертов Палец, куда организованы походы для туристов разных уровней подготовки. Управляющая горнолыжным курортом «Гора Соболиная» Екатерина Брюханова Преимущества Южного Прибайкалья – разнообразие природных ландшафтов, в отличие от маломорского направления. Здесь можно организовать однодневные, двухдневные, пятидневные туры, в зависимости от бюджета и желаний. Могут быть активности по дороге с включением познавательных элементов, а может быть и гастрономия. В одном месте это, например, байкальский чай на кедровом молочке, в другом месте – чай горный, в третьем – буузы. – На каждый сектор есть отдельные люди, предприниматели, которые это делают. Просто приехать на что-то одно туристу неинтересно, потому турбизнес объединяется между собой и турмаршруты построены на том, что турист посещает много мест, – говорит начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области Ирина Томсон. Екатерина Брюханова также отметила, что на самой Соболиной можно найти летом множество развлечений – веревочный парк, канатная дорога, пикниковая зона. – В веревочном парке можно провести полдня, – рассказала она. – Его строила та же команда, что и «Панда-парк» в Сочи. Наш парк за Уралом самый высокий и с троллеев открываются совершенно уникальные виды. Кресельная дорога по пути на гору Соболиная Ирина Томсон, в свою очередь, отметила, что Байкальск и Слюдянский район в целом обладают значительным туристско-рекреационным потенциалом. – В рамках проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) здесь реализуется инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала». Этот проект имеет статус приоритетного инвестиционного проекта Иркутской области и включен в перечень мероприятий госпрограммы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, – говорит она. Кластер создают с 2019 по 2024 годы. В него вкладывают немалые деньги. Это 2,1 млрд рублей из федерального и 583,2 млн рублей из регионального бюджета, ещё более 1 млрд рублей поступает из внебюджетных источников. Сейчас, напомним, в ОЭЗ создают коммунальную инфраструктуру, отсутствие которой в своё время тормозило потенциальных резидентов, готовых инвестировать в территорию. – ОЭЗ «Ворота Байкала» полностью выполняет все свои обязательства, я это вижу каждый день. Уже готова система холодного водоснабжения, идёт ветка канализования, дальше – дополнительное электричество, центральное отопление, потому что отопление на электричестве – это достаточно дорого, – говорит Екатерина Брюханова. Но пока эти проекты еще в перспективе, а Байкальск в целом и гора Соболиная в частности готовы предложить много интересного туристам уже этим летом. – В конце июня состоится фестиваль Grill Fest, – рассказывает Екатерина Брюханова. – Потом мы будем встречать международное ралли «Шелковый путь», они здесь встанут бивуаком в первую неделю июля – на мероприятие такого уровня и масштаба всем будет интересно посмотреть. Потом состоится традиционный фестиваль клубники на всех городских площадках, включая гору Соболиная. В августе запланирован фестиваль скандинавской ходьбы – и соревнования, и мастер-классы для новичков и любителей. Также летом состоится много других мероприятий. По словам управляющей «Горы Соболиная», за минувший зимний сезон на курорте побывали около ста тысяч человек. Это не только любители «покатушек» на горных лыжах, сноубордах и квадроциклах, но и те туристы, кто готов провести ленивый отдых, например, на спа-процедурах, спокойных прогулках. Зимний поток растёт из года в год, но что не маловажно, выравнивается и летний поток – он тоже из лета в лето показывает положительную динамику и «Гранд-Байкал» к этому готов. Один из самых масштабных проектов компании последних лет – реновация парка-отеля «Соболинка» с участием дизайнера Ольги Павловой, примером работы которой может служить иркутская «Галерея Бронштейна». Гостиничный комплекс находится в трёх минутах от «Горы Соболиная» и размещён на площадях бывшего профилактория БЦБК. Внешне это здание, которому уже 40 лет, типичной советской здравницы. После закрытия комбината оно перешло в частные руки и стало гостиницей «Соболиная» с секционными номерами для бюджетного размещения. Здесь часто останавливались спортсмены, а в 2004 году отель принимал главу России Владимира Путина. Кстати, с тех пор одна из трасс горы Соболиная носит название президентской. За три месяца «Гранд-Байкал» отремонтировал зону лобби и номерной фонд, а также локерную. Внутреннее убранство трёхзвёздного отеля теперь приятно удивляет: оно стало современным, стильным, сохранив, впрочем, некоторые советские черты. По словам Екатерины Брюхановой, кое-что останется нетронутым, например лестницы из прессованной мраморной крошки или колонные с отделкой минувших времён. – Стоит сказать, что посетителям это нравится. Советский интерьер вызывает у них ощущение надёжности, соблюдения всех санитарных правил. Это так и есть, мы за этим бдим тщательно, – говорит Екатерина Брюханова. Всего в гостинице 33 номера – одно-, двух- и трёхместные. В первую очередь, отель ориентирован на семейную аудиторию, потому в большинстве номеров есть диваны, которые можно использовать в качестве дополнительно места. Есть номера и для людей с ограниченными возможностями. В них шире проёмы, проходы и санузлы, а в случае если «Соболинку» решат посетить такие туристы, в номерах оперативно смонтируют поручни. Один из обновлённых номеров парк-отеля «Соболинка» – Такие люди, безусловно, также достойны качества и комфорта. Мы, правда, думали о гостях, какую безопасную табуретку сделать для ребёнка, на каком уровне крючочки повесить, как диван раскладывать, как удобно телевизор расположить, – отмечает управляющая «Горой Соболиной». К зимнему сезону планируется отремонтировать фасад, заменив балконные перекрытия на новые и покрасив здание в яркие цвета, максимально вписанные в окружающую природу. Никаких иных материалов использовать не будут. К этому же моменту хотят обновить ресторан и спа-центр, в котором уже сейчас оказываются самые современные услуги: это и массаж, и душ шарко, и бочки. Изюминкой спа «Соболинки» можно назвать соляную комнату. Пребывание в ней полезно тем, кто имеет заболевания органов дыхания, а соль для комнаты везли из Турции. Также в планах – обустройство небольшого конференц-зала и детской комнате в формате клуба. Кроме того, не обойдут вниманием и прилегающую территорию. Здесь отремонтируют дорожки, пикниковые зоны, сделают детскую площадку. Кстати, в народе гостиницу прозвали «Соболинкой». Это название после ремонта «Гранд-Байкал» и решил сделать официальным. – Мы подумали, что его нужно узаконить, ведь это название очень доброе, мягкое, домашнее, – заключила Екатерина Брюханова. Один из коттеджей базы отдыха «Русь» Для тех же, кто хочет быть ближе к природе, обустроена база отдыха «Русь». Это пять бревенчатых коттеджей с двумя спальнями с расчётом на четырёх человек, но способных принять и пятерых-шестерых гостей. Дома полностью благоустроены, с горячей водой и центральным отоплением зимой. По стоимости туристы также могут подобрать для себя наиболее подходящий варианты, поскольку ценообразование на «Горе Соболиной» динамическое – в зависимости от сезона, дней недели и тарифов. Кроме того, предусмотрены различные акции. Елена Петрова, Алёна Кашпарова, фото авторов, Телеинформ ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: View the discussion thread.