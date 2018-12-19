ТПП Восточной Сибири: законодательство по охране Байкала следует актуализировать

Иркутская область, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Для развития современной туристской отрасли на Байкале необходимо актуализировать федеральный закон «Об охране озера Байкал» и исключить противоречия в федеральных и региональных нормативно-правовых документах. Об этом стало известно на заседании секции комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП РФ, посвященной перспективам развития туризма в Приангарье. Секция прошла в рамках презентации Иркутской области в Торгово-промышленной палате РФ. Как сообщает пресс-служба ТПП Восточной Сибири, анализ действующего законодательства с предложениями по его модернизации в 2019 году проведет Институт правовых проблем Байкала ИГУ. Одной из тем для обсуждения стало нынешнее федеральное законодательство, которое запрещает любую деятельность в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, что негативно сказывается как на реализации мероприятий в области экологии, так и на развитии туристической отрасли в Иркутской области и Республике Бурятия. В настоящее время актуальными остаются вопросы по постановке на кадастровый учет границ водоохранной зоны вокруг Байкала, обеспечения экологической безопасности озера и прилегающей территории посредством строительства локальных очистных сооружений и создания доступных с точки зрения логистики полигонов для твердых коммунальных отходов. Механизмом регулирования данных сфер обладают только федеральные органы государственной власти. Ключевой проблемой невозможности территориального зонирования с учетом экологически приоритетных видов деятельности участники обсуждения назвали отсутствие границ Прибайкальского национального парка, созданного еще в 1986 году. Как сообщил зампред правительства Приангарья Антон Логашов, министерство природных ресурсов РФ планирует утвердить их в марте следующего года. Модернизации требует и постановление правительства РФ «О запрещенных видах деятельности в ЦЭЗ БПТ», утвержденное в 2001 году, тогда как границы охранных зон Байкала утверждены в 2006 году и состав территорий отличается от того состава, как это планировалось при утверждении запретов. В 2019 году запланирована поездка депутатов комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы РФ совместно со специалистами Минприроды РФ в Иркутскую область и Бурятию с целью проведения ряда совещаний по законодательному регулированию в части охраны озера Байкал. Отмечается, что в 2018 году Иркутская область впервые вошла в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» с проектом ТРК «Ворота Байкала», в границах которого расположена особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа в Байкальске. Областные власти планируют до 2020 года построить в границах ОЭЗ и на прилегающей территории сети электроснабжения, водопровода, водоотведения, теплоснабжения, водозаборных сооружений, сетей ливневой канализации, открытых автостоянок, благоустройство и озеленение территории. Перспективным планом развития также предполагается, что к 2024 году на участке ОЭЗ в Байкальске будут построены гостиницы различного класса, в том числе и коттеджные комплексы, что, по мнению специалистов, обеспечит постоянный поток российских и иностранных туристов в Иркутскую область. – В развитии современной туристской инфраструктуры на Байкале больше всего должно быть заинтересовано государство и областное правительство, – отметила председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири Марина Григорьева. – Туристическая отрасль, как индикатор отношения и власти, и каждого из нас к объекту мирового наследия, это имиджевая составляющая региона. С точки зрения экономики туризм является катализатором других отраслей, именно туристическая отрасль должна быть заинтересована в поддержании эколого-экономического баланса интересов. Она также подчеркнула, что необходимо разработать и утвердить единые для двух регионов Правила организации туризма и отдыха на Байкале, инициировать расширение границ ОЭЗ «Ворота Байкала» (так как туристы посещают не только Байкальск, а еще и Листвянку, Ольхон, Малое море и другие территории), что позволит реализовать кластерный подход комплексного развития туризма на Байкале. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... антон логашов

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