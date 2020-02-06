Турбизнес: из-за закрытия границ с Китаем Приангарье теряет и европейских туристов

Иркутская область, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Из-за эпидемии коронавируса турбизнес Иркутской области может оказаться в критической ситуации. Эксперты поделились своим видением происходящего. Напомним, из-за эпидемии Россия фактически закрыла границу с Китаем. В результате происходит массовая отмена броней китайских туристов. Между тем в последние годы именно они были одной из главных составляющих турпотока в Иркутской области. – Приостановлен даже поток из Тайваня и Гонконга. Убытки терпит не только турбизнес, но и транспортные компании, кафе, рестораны, магазины, – говорит председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко. – Наносится ущерб экономике региона в целом, ведь туризм имеет мультипликативный эффект – он обеспечивает доход разным сферам бизнеса. Однако проблема, по его словам, не только в потере китайских туристов. – Аннулировались частично и европейские туристы – те, чьи маршруты предполагали путешествие в Иркутскую область через Китай. Это немцы, голландцы и так далее, – отмечает эксперт. По его словам, общий объем отмен туров и броней в результате может достигнуть 80%. Отдельные гостиницы на Байкале называют более скромные цифры – 20-30%. Так, директор Усадьбы Бенчаровых на Ольхоне Наталья Бенчарова говорит, что у них доля китайских броней составляла около 20%: – Так как мы в турбизнесе уже 25 лет и всего повидали, мы стараемся никогда не бронировать все номера для гостей из одной страны, это несет слишком большие риски. Поэтому именно для нас последствия не катастрофичны, но это не относится к тем гостиницам, которые работают только с китайскими туристами, особенно группами. Директор компании «Гринэкспресс» Вадим Копылов выражает обеспокоенность дальнейшим развитием ситуации: – Вопрос еще в том, насколько это коснется туристов из других стран. Например, львиную долю туристов на том же Ольхоне в этом сезоне составляют граждане Таиланда. По ним пока ограничений нет, но никто не дает гарантий, что и не будет. Сейчас застыли в напряжении, следим за новостями – как будет развиваться ситуация дальше. Пока закрыт только Китай – это еще не такой критичный удар по турбизнесу, а вот если закроют въезд из других стран юго-восточной Азии – это будет гораздо серьезнее. Все-таки значительная часть китайцев шла через нелегальный турбизнес, поэтому это не так критично. Однако с учетом потерь и части европейских туристов, по словам Игоря Коваленко, ситуация складывается очень тяжелая. Хотя руководитель компании «Байкалов» Анатолий Казакевич отмечает, что поскольку они не работают с китайскими туристами, а только с европейскими и русскими, то существенных проблем не ощутили. – Конечно, это серьезный шок для туррынка, – говорит председатель СБАТ. – Сейчас идет процесс возврата внесенных предоплат, гостиницы возвращают деньги медленно, – отмечает председатель СБАТ. – Некоторые говорят, что уже вложили их в реновации к высокому зимнему сезону – не все давно на рынке и понимают правила игры: что нельзя использовать полученную предоплату, пока фактически услуга не предоставлена, нужно быть готовыми вернуть деньги в случае форс-мажора. – Последствия для турбизнеса будут значительными – в виде недополученной прибыли, прямых убытков, – отмечает Вадим Копылов. При этом он говорит, что, несмотря на происходящее, пока существенного снижения цен для экстренного привлечения других гостей на свободные места нет. Турбизнес выжидает, как будет дальше складываться ситуация. Пока основная масса отмен броней приходится на первую половину февраля. Хотя, по словам Натальи Бенчаровой, некоторые отменяют даже заказы на июнь-июль. В то же время в еще одной ольхонской гостинице «Байкал Вью» отмечают, что стараются сейчас экстренно привлечь жителей Иркутской области и ближайших регионов путем скидок, акций, рекламы в соцсетях. В то же время в Усадьбе Бенчаровых не слишком надеются заселить номера, на которые внезапно отменилось бронирование. – Номера в основном остаются пустыми, мы уже отказали всем тем, кто мог бы приехать, – говорит Наталья Бенчарова. – Конечно, это ведет к финансовым потерям – прежде всего потому, что персонал набран в расчете на полную загрузку, помимо возврата предоплат нас ждут расходы, не подкрепленные доходами. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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