Туристам напоминают о пропусках для восхождения на высочайшую вершину Саян

Бурятия, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - УФСБ по Бурятии напоминает правила оформления пропусков на высочайшую вершину Саян – гору Мунку-Сардык, по которой проходит граница России и Моноголии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В конце апреля-начале мая традиционно ожидаются массовые восхождения туристов на гору. Поскольку по ней проходит граница двух государства, то в этой зоне действует пограничный режим. Для посещения горы необходимо заранее оформить индивидуальные и коллективные пропуска в пограничном управлении ФСБ России по республике Бурятия. Также во время нахождения в прилегающем к горе Мунку-Сардык районе все граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Отсутствие пропуска или документов, удостоверяющих личность, является составом административного правонарушения. В 2018 году в период массового восхождения на гору Мунку-Сардык сотрудники Пограничного управления ФСБ России по республике Бурятия задержали и привлекли к административной ответственности шестерых россиян и одного иностранца, прибывших в пограничную зону без пропусков или документов, удостоверяющих личность. Всего в 2018 году для восхождения на гору Мунку-Сардык оформили 3,4 тысячи индивидуальных пропуска и 204 коллективных на 1,5 тысячи человека. Около 70% граждан, обратившихся за оформлением пропусков, являлись жителями Иркутской области. В 2019 году количество туристов, обратившихся за оформлением пропусков для посещения горы Мунку-Сардык, увеличилось на 10%. Кроме того, увеличилось количество заявлений от граждан ближнего и дальнего зарубежья. Сроки рассмотрения заявлений для граждан Российской Федерации составляют до 15 рабочих дней, для иностранных граждан – до 30 рабочих дней с момента поступления в Пограничное управление ФСБ России по республике Бурятия. Следует отметить, что с 1 января 2018 года необходимо оформлять отдельный пропуск на несовершеннолетних граждан. В последние годы также большую популярность у российских туристов приобретают маршруты восхождения на гору Мунку-Сардык по территории Монголии. Туристам, намеревающимся посетить сопредельную приграничную территорию, следует заранее ознакомиться с правилами, установленными монгольским законодательством. КООРДИНАТЫ: Подать заявление на оформление пропуска можно следующими способами: почтовым отправлением или обратившись лично по адресу: республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 140 микрорайон, д.1 (пон. – чет. с 10.00 до 17.00, пят. с 10.00 до 15.30; обед с 13.00 до 13.40);

через сайт www.gosuslugi.ru , прикрепив к заявлению электронную копию лицевой страницы документа, удостоверяющего личность;

, прикрепив к заявлению электронную копию лицевой страницы документа, удостоверяющего личность; через электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;

обратившись лично в любое подразделение Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия, расположенное в Тункинском, Закаменском, Джидинском и Кяхтинском районах. Консультацию по вопросам заполнения заявлений и получения пропусков в пограничную зону можно получить по телефону 8 (3012) – 45-10-46, по будням с 10.00 до 17.00. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... бурятия

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