|Байкал
|08.04.2019
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Туристам напоминают о пропусках для восхождения на высочайшую вершину Саян
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Бурятия, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - УФСБ по Бурятии напоминает правила оформления пропусков на высочайшую вершину Саян – гору Мунку-Сардык, по которой проходит граница России и Моноголии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В конце апреля-начале мая традиционно ожидаются массовые восхождения туристов на гору. Поскольку по ней проходит граница двух государства, то в этой зоне действует пограничный режим. Для посещения горы необходимо заранее оформить индивидуальные и коллективные пропуска в пограничном управлении ФСБ России по республике Бурятия.
Также во время нахождения в прилегающем к горе Мунку-Сардык районе все граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Отсутствие пропуска или документов, удостоверяющих личность, является составом административного правонарушения.
В 2018 году в период массового восхождения на гору Мунку-Сардык сотрудники Пограничного управления ФСБ России по республике Бурятия задержали и привлекли к административной ответственности шестерых россиян и одного иностранца, прибывших в пограничную зону без пропусков или документов, удостоверяющих личность.
Всего в 2018 году для восхождения на гору Мунку-Сардык оформили 3,4 тысячи индивидуальных пропуска и 204 коллективных на 1,5 тысячи человека. Около 70% граждан, обратившихся за оформлением пропусков, являлись жителями Иркутской области. В 2019 году количество туристов, обратившихся за оформлением пропусков для посещения горы Мунку-Сардык, увеличилось на 10%. Кроме того, увеличилось количество заявлений от граждан ближнего и дальнего зарубежья.
Сроки рассмотрения заявлений для граждан Российской Федерации составляют до 15 рабочих дней, для иностранных граждан – до 30 рабочих дней с момента поступления в Пограничное управление ФСБ России по республике Бурятия. Следует отметить, что с 1 января 2018 года необходимо оформлять отдельный пропуск на несовершеннолетних граждан.
В последние годы также большую популярность у российских туристов приобретают маршруты восхождения на гору Мунку-Сардык по территории Монголии. Туристам, намеревающимся посетить сопредельную приграничную территорию, следует заранее ознакомиться с правилами, установленными монгольским законодательством.
КООРДИНАТЫ:
Подать заявление на оформление пропуска можно следующими способами:
Консультацию по вопросам заполнения заявлений и получения пропусков в пограничную зону можно получить по телефону 8 (3012) – 45-10-46, по будням с 10.00 до 17.00.
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