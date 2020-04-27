Туристам напомнили о запрете на прогулки по Большой Байкальской тропе и всему Прибайкальскому нацпарку

Иркутский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На двух человек в минувшие выходные инспекторы «Заповедного Прибайкалья» составили протоколы за незаконную прогулку по Большой Байкальской тропе. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

За два выходных дня – 24 и 25 апреля – инспекторы остановили восемь человек, желавших совершить переход по Большой Байкальской тропе. По словам замдиректора «Заповедного Прибайкалье» Василия Пестерева, люди вели себя спокойно и конструктивно, отнеслись к работе инспекторов с пониманием.

Что касается двух молодых людей, на которых составили протоколы, то факт нарушения был установлен на выходе с тропы, на которую они попали с другой точки маршрута.

– Увидеть инспекторов они не ожидали. Против составления протокола не возражали, работе наших сотрудников не препятствовали, замечаний не делали, – сказал Василий Пестерев. – Мы предупреждаем людей о том, что охрана национального парка работает не только на стационарных пунктах – как здесь, в посёлке Листвянка Иркутского района, но и проводит патрулирование непосредственно на маршрутах.

В «Заповедном Прибайкалье» отмечают, что поскольку ББТ находится на территории Прибайкальского национального парка, для прогулки по маршруту необходимо получать разрешение. Но сейчас выдача документов приостановлена на неопределённый из-за режима самоизоляции, введённого для профилактики распространения вирусной инфекции COVID-19. Соответственно, легальная прогулка по Большой Байкальской тропе, как и по всей территории Прибайкальского национального парка, пока невозможна.

Кроме этого, инспекторы напоминают об ответственности за нарушение особого противопожарного режима. Например, за разведение костра в лесу нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей.