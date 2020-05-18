Туристы из Иркутской области смогут отдыхать в Бурятии после 1 июля

Иркутская область, Бурятия, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Туристов из других регионов после завершения ограничительных мер Бурятия планирует начать принимать с 1 июля. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщила министр туризма республики Мария Бадмацыренова. Она отметила, что сами жители Бурятии уже с 29 мая смогут посещать туристические объекты, в том числе размещаться в гостевых домиках на Байкале. При этом должны будут учитываться все требования безопасности и существующие санитарно-эпидемические ограничения. Гостей же из других регионов республика будет готова принимать ориентировочно с 1 июля. При этом будут также соблюдаться меры безопасности, в частности, планируется плотное взаимодействие с Роспотребнадзором и другими ведомствами, чтобы получать заблаговременно информацию о том, не бывал ли предполагаемый гость на территориях с неблагоприятной эпидобстановкой, не контактировал ли с заболевшими. В Иркутской области пока затрудняются назвать сроки, когда туротрасль сможет заработать. Как сообщила заместитель руководителя агентства по туризму Приангарья Светлана Кравцова, с 1 мая были еще больше ужесточены ограничения для объектов размещения, особенно расположенных в самых привлекательных для туристов районах – Ольхонском, Иркутском, Слюдянском. Там сейчас могут принимать только тех, кто приезжает по работе, либо сотрудников местных предприятий, чья деятельность не прерывалась. Разрешить турбизнесу работать планируется только на третьем этапе выхода из ограничительных мер. Напомним, с 14 мая в Иркутской области объявлен первый этап. Для перехода к третьему в регионе должны быть соблюдены требования по определенным критериям относительно коечного фонда, количества тестируемых в сутки на 100 тысяч населения и количества заболевших на 100 тысяч населения. По первым двум показателям регион сейчас уже проходит по требованиям к третьему этапу, а вот количество заболевших на текущий момент значительно превышает нормативное. Поэтому пока даже приблизительно назвать возможные сроки начала работы туротрасли Светлана Кравченко затрудняется. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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