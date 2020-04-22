Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Туристы смогут побывать на онлайн-экскурсиях по маршрутам «Заповедного Прибайкалья» в Тажеранских степях. Сейчас в Приабайкальском национальном парке завершается процесс съемок на этих марщрутах в режиме «360 градусов». Как пояснили Телеинформу в пресс-службе учреждения, для работы над проектом приглашены специалисты по созданию 3D-карт. С их помощью на основе отснятого материала планируется подготовить онлайн-экскурсии по двум маршрутам в Тажеранских степях. В «Заповедном Прибайкалье» поясняют, что проект рассчитан как на тех, кто хочет увидеть что-то новое и интересное во время режима самоизоляции, так и на тех, кто после завершения ограничительных мероприятий планирует отправиться сам по этим маршрутам и хочет заранее ознакомиться с ним и подготовиться к путешествию. Кроме того, такие экскурсии позволят заранее рассказать будущим гостям нацпарка о существующих ограничениях, что там можно делать, а что нет, куда нельзя ходить, где точно пролегает разрешенный для туристов маршрут. Предполагается, что работа над онлайн-экскурсиями будет завершена в первой половине мая. После этого с ними можно будет ознакомиться на сайте «Заповедного Прибайкалья» и, вероятно, на его yutube-канале. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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