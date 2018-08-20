Туроператоры Иркутской области получат субсидию на развитие туристско-рекреационных маршрутов

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Субсидию на господдержку внутреннего и въездного туризма получат в 2018 году туроператоры Иркутской области. Об этом сообщается в документах Кабмина РФ.

Размер субсидии будет определяться, исходя из количества туристов, которым оказаны услуги туроператора и размера субсидии, предусмотренной на одного туриста. Так, например, минимальное количество туристов на одного туроператора должно составлять 200 человек, на одного туриста из федерального бюджета будут выделять 5 тысяч рублей.

Деньги будут выделены в рамках пилотного проекта. Наряду с Иркутской областью субсидию выделят Бурятии, Алтаю и Алтайскому краю, а также Карелии, Приморском и Камчатскому краям, Архангельской, Вологодской, Сахалинской и Тюменской областей. Турмарштуры этих регионов включены в перечень на круглогодичной основе. Краснодарский край, кроме Сочи, будет получать деньги за турпродукт, действующий с января по май и с сентября по декабрь (за исключением новогодних каникул).

Претендующий на субсидию туроператор должен быть зарегистрирован на территории России, не должен являться иностранным юридическим лицом. Для получения субсидии туроператор должен будет документально подтвердить, что он обеспечивает турпоток по туристскому маршруту из перечня приоритетных маршрутов не менее года, предшествующего году получения субсидии.

Всего в федеральном бюджете на эти цели предусмотрены средства в размере 320 млн рублей. Ожидается, что принятое решение позволит обеспечить прирост туристских потоков на приоритетных туристических маршрутах по России более чем на 100 тысяч человек в год.